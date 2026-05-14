Определен оператор "цифрового правительства" Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК приняло постановление от 8 мая 2026 года об определении оператора "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.
В тексте говорится:
Определить оператором "цифрового правительства" АО "Национальные информационные технологии".
Постановление вводится в действие с 12 июля.
