Определен оператор "цифрового правительства" Казахстана

Правительство РК приняло постановление от 8 мая 2026 года об определении оператора "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится: Определить оператором "цифрового правительства" АО "Национальные информационные технологии". Постановление вводится в действие с 12 июля.

