Изменился перечень требований к продавцам и изготовителям в части защиты прав потребителей

Фото: Zakon.kz
Совместным приказом МТИ РК и МНЭ РК от 5 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Проверочном листе за соблюдением законодательства РК о защите прав потребителей изменился перечень требований.

Теперь говорится, что продавец (исполнитель, изготовитель) не должен включать в договор с потребителем следующие условия, которые нарушают или ущемляют права потребителя:

  • освобождение или необоснованное ограничение ответственности продавца (исполнителя, изготовителя) в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя;
  • исключение или ограничение прав потребителя в случае полного или частичного невыполнения или ненадлежащего выполнения продавцом (исполнителем, изготовителем) договорных обязательств;
  • установление обязанностей потребителя по навязанным дополнительно продавцом (исполнителем, изготовителем) возмездным товарам (работам, услугам);
  • установление требования по оплате потребителем несоразмерно большой суммы (свыше 30% стоимости товара, услуги, работы) в случае невыполнения им обязательств по договору, за исключением договоров на туристское обслуживание и договоров приобретения авиабилетов по невозвратным тарифам;
  • установление цены на товары (работы, услуги) при приеме платежей с использованием платежных карточек, превышающей цену их продажи при оплате наличными деньгами;
  • предоставление продавцу (исполнителю, изготовителю) права в одностороннем порядке изменять или расторгать договор;
  • предоставление продавцу (исполнителю, изготовителю) права не возвращать уплаченную денежную сумму за непредоставленный товар (услуги, работы) в случае расторжения договора;
  • предоставление продавцу (исполнителю, изготовителю) возможности увеличивать цену без предоставления потребителю права расторгнуть договор;
  • предоставление продавцу (исполнителю, изготовителю) права определять соответствие товара условиям договора или предоставление ему права толкования договора;
  • ограничение ответственности продавца (исполнителя, изготовителя) по обязательствам, принятым его представителями;
  • установление обязанности потребителя выполнить все обязательства в случае, если продавец (исполнитель, изготовитель) не выполнит своих обязательств.

Кроме того, перечень дополнен новыми требованиями:

  • Недопущение обсчета, обман или введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг.
  • Обязанности продавца (изготовителя) указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и внешних витринах торгового объекта, в тенге.

Совместный приказ вводится в действие с 24 мая 2026 года.

