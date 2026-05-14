Право

Перевозка грузов и выдача разрешений: внесены изменения

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:58 Фото: freepik
Приказом и.о. министра транспорта от 4 мая 2026 года внесены дополнения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что владельцы автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, при проезде через зону действия автоматизированных станций измерения обеспечивают измерение фактических весовых и габаритных параметров такого автотранспортного средства на автоматизированной станции измерения.

Владельцами автотранспортных средств признаются: собственники автотранспортных средств, лица, владеющие автотранспортными средствами на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, а также лица, которым автотранспортные средства переданы во временное владение и пользование, за исключением случаев передачи по договору аренды автотранспортного средства с экипажем; если автотранспортное средство осуществляет международные перевозки по территории Республики Казахстан – страхователи, заключившие договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Кроме того, внесены изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении.

Так, уточняется, что рассмотрение запроса осуществляется ИС:

  • при недопущении услугополучателем в течение последних трех месяцев более трех нарушений требований, установленных частью первой пункта 28 и пунктом 29 Правил;
  • при отсутствии фактов несоблюдения услугополучателем требований, установленных абзацем первым пункта 27 Правил, в течение последних 12 месяцев.

При этом запрос на получение иностранного разрешения отклоняется ИС на автотранспортное средство, на которое использовано иностранное разрешение другого отечественного перевозчика, а также на автотранспортные средства услугополучателя, передавшего иностранное разрешение другому отечественному перевозчику.

Требования подпунктов 3 и 5 данного пункта не распространяются на получение иностранных разрешений на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа.

Иностранные разрешения в электронном виде выдаются вне зависимости от вида удостоверения и карточки допуска.

Учет автотранспортных средств, а также фиксация нарушений требований Правил ведется ИС по идентификационному номеру (VIN) автотранспортных средств.

Правила дополнены новым пунктом о том, что исчисление сроков, указанных в подпунктах 6 и 10 пункта 17 Правил производится в обратном порядке и срок начинается со дня поступления запроса и оканчивается соответствующим днем последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, срок оканчивается в последний день этого месяца.

Также говорится, что допускается подача до двух дополнительных заявок и получение по ним в совокупности не более четырех иностранных разрешений на перевозку грузов.

Указывается, что передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику, а равно использование отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другого отечественного перевозчика, не допускается.

Использование отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства (за исключением прицепов и полуприцепов), не указанные в карточке допуска данного перевозчика, не допускается, кроме перегоняемых автотранспортных средств.

При нарушении требований данного пункта иностранные разрешения в ИС учитываются как переданные другому перевозчику.

Срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения, с территории Республики Казахстан через автомобильные пункты пропуска, расположенные на Государственной границе РК, за исключением пунктов пропуска, расположенных между Казахстаном и Китаем, составляет не более 50 календарных дней со дня направления уведомления о результатах оказания государственной услуги в личный кабинет пользователя.

Указанное требование не распространяется на автотранспортные средства, находящихся вне территории республики, на которые получены иностранные разрешения, срок использования которых истек, а также на автотранспортные средства выехавшие с территории РК за 10 календарных дней до дня направления уведомления о результатах оказания государственной услуги в личный кабинет услугополучателя.

Услугополучателем использованные иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров, багажа и грузов подлежат возврату услугодателю по месту их выдачи в физическом виде не позднее 60 календарных дней с момента въезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения через автомобильные пункты пропуска расположенных на государственной границе РК, за исключением пунктов пропуска, расположенных между Казахстаном и Китаем.

Иностранные разрешения за исключением электронных, возвращаются услугополучателем услугодателю.

Возвращенные иностранные разрешения в территориальные органы ежемесячно до 5 числа передаются в уполномоченный орган и хранятся в течение одного года с момента окончания срока их действия.

Предусмотрено, что территориальные органы государственных доходов ежемесячно не позднее 3-го числа предоставляют в территориальные органы отчет по проезду иностранных автотранспортных средств по территории РК и копии накладных с квитанциями об уплате сбора за проезд автотранспортных средств по территории республики иностранных автотранспортных средств.

Приказ вводится в действие с 10 июня 2026 года.

