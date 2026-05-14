Доллар резко подорожал на торгах 14 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,04 тенге, поднявшись сразу на 6,18 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,46 тенге (+0,06).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,84 тенге (+1,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-475,5 тенге, евро – по 553-559 тенге, рубли – по 6,25-6,39.
Мировые цены на нефть умеренно растут 14 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,48%, до 106,14 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,14%, до 101,16 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,63 тенге, евро – 547,69 тенге, рубля – 6,36 тенге.
