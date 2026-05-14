Финансы

Доллар резко подорожал на торгах 14 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,04 тенге, поднявшись сразу на 6,18 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,46 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,84 тенге (+1,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-475,5 тенге, евро – по 553-559 тенге, рубли – по 6,25-6,39.

Мировые цены на нефть умеренно растут 14 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,48%, до 106,14 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,14%, до 101,16 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,63 тенге, евро – 547,69 тенге, рубля – 6,36 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 мая, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
