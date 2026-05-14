На какие налоговые льготы могут рассчитывать резиденты города Алатау

С 1 июля 2026 года вступит в силу Конституционный закон РК "О специальном правовом режиме города Алатау". Помимо всего прочего он предусматривает возможность налоговых преференций для тех, кто будет работать в этом новом городе. О каких именно льготах идет речь, рассказывает Zakon.kz.

На налоговые преференции могут рассчитывать как те, кто откроет в Алатау бизнес, так и наемные работники. Поскольку, согласно замыслу, город Алатау должен трансформироваться в деловой центр международного значения, главное значение имеют зарубежные инвесторы и специалисты. Но вход не заказан и отечественным предпринимателям. Надо лишь соответствовать условиям.

Чтобы открыть бизнес с возможностью налоговых скидок (вплоть до полного освобождения от ряда налогов), физическим и юридическим лицам необходимо следовать следующему алгоритму (пункт 6 статьи 39 КЗРК):

коммерческим организациям – обратившись в администрацию, получить правовой статус резидента города Алатау (главное условие – бизнес на территории города), на основании чего им будет выдана бизнес-лицензия;

города Алатау (главное условие – бизнес на территории города), на основании чего им будет выдана бизнес-лицензия; иным лицам – обратиться в администрацию с заявлением о намерении осуществлять основной бизнес в городе Алатау, и в результате также получить бизнес-лицензию.

Во всех случаях ключевой момент – это инвестиционный проект кандидата. Если он будет одобрен, то далее администрация в своем нормативном правовом акте определяет все детали, в том числе и налоговые преференции.

Кстати, управление в Алатау предусмотрено весьма интересное. На то, впрочем, и специальный правовой режим. Как и в других городах, будет акимат и маслихат, но их компетенция ограничена социально-экономической сферой. А вот то, ради чего, собственно, и предпринят проект – бизнес, инвестиции, инновации и т.п. – будет находиться в ведении администрации. Возглавляет ее исполнительный директор, но есть еще и Совет – высший коллегиальный орган управления администрации, во главе, обращаем внимание, с Премьер-министром РК.

Нечего и говорить, насколько разный уровень полномочий у акимата и администрации. У них, кстати, и бюджеты предусматриваются раздельные... Но вернемся к преференциям. Налоговому режиму города Алатау посвящена статья 44 КЗРК.

Итак, налоговые преференции устанавливаются на срок не более 30 лет и могут предусматривать полное или частичное освобождение в отношении следующих видов налогов и платежей в бюджет (пункт 7 статьи 44 КЗРК):

корпоративный подоходный налог, в том числе и КПН по доходам нерезидента в виде процентов, роялти, а также дивидендов от распределения дохода резидентом Алатау;

индивидуальный подоходный налог по доходам высококвалифицированных специалистов-иностранных работников, а также по доходам физических лиц по обеспеченным цифровым активам;

социальный налог по расходам работодателя, выплачиваемым в виде доходов работникам резидентов Алатау;

налог на добавленную стоимость при импорте товаров и с оборота по приобретению работ и услуг от нерезидента – список определяется НПА администрации по решению Совета;

налог на имущество по объектам налогообложения, расположенным на территории города Алатау;

земельный налог или плата за пользование земельными участками по объектам налогообложения, расположенным на территории города Алатау.

Кроме того, возможно освобождение от других налогов и обязательных платежей в бюджет в размере, совокупно не превышающем 10 процентов от стоимости инвестиционного проекта. Впрочем, предел этот может быть превышен, но только решением Президента РК.

Но при этом сам размер льгот непосредственно в Конституционном законе не прописан, он будет устанавливаться для конкретных резидентов Алатау НПА администрации:

"Условия предоставления, корректировки и отмены налоговых преференций в рамках налогового режима в городе Алатау устанавливаются нормативным правовым актом администрации по решению Совета с учетом положений международных инициатив и международных договоров, ратифицированных РК". Пункт 8 статьи 44 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

А вот что прописано и гарантируется прямо в Конституционном законе, так это стабильность установленного в отношении резидента Алатау налогового режима по данному инвестиционному проекту – в течение 10 лет со дня выдачи бизнес-лицензии нельзя применять новые налоги и увеличивать ставки действующих.

В опубликованной в Zakon.kz ранее статье уже говорилось о том, что при коллизии норм правового режима Алатау и законодательства РК приоритет имеют первые:

"Все сомнения, противоречия и неясности между нормами законодательства города Алатау и иных законодательных актов и подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан разрешаются в пользу норм законодательства города Алатау". Пункт 15 статьи 36 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

Однако в отношении налогов законодатель счел необходимым отдельно подчеркнуть этот приоритет:

"В случае изменения законодательства Республики Казахстан, ограничивающего или отменяющего применение ранее предоставленной налоговой преференции, резидент Алатау вправе продолжать применять такую налоговую преференцию на условиях и в течение всего срока ее действия, предусмотренных соответствующей бизнес-лицензией". Пункт 4 статьи 44 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

Исключение из правила предусмотрено лишь для случаев, когда изменения налогового режима следуют "в целях охраны окружающей среды, развития городской среды, защиты жизни и здоровья человека и исполнения международных обязательств РК".

Не любой бизнес, однако, подходит для того, чтобы рассчитывать на льготы. Пунктом 10 статьи 44 КЗРК прямо запрещается применение налоговых преференций в отношении следующих видов деятельности:

производство и оптовая реализация подакцизной продукции;

проведение лотереи;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также радиоактивных материалов, кроме случаев их применения в научно-исследовательских и медицинских целях, соответственно, в организациях высшего и послевузовского образования, научных и медицинских организациях.

И, кстати, запрет может быть применим и к прочим видам деятельности, если такое решение примет Совет, а администрация издаст соответствующий НПА.

Обратим внимание вот еще на какой нюанс. Чтобы не спровоцировать массовый переход отечественного бизнеса в резидентство Алатау (исключительно в целях получения льгот), Конституционным законом установлены еще несколько условий, когда налоговые преференции невозможны.

Как сказано в пункте 3 статьи 44 КЗРК, "в целях финансовой устойчивости". Да и вообще, основная задача-то, напомним, будущий "международный центр"... Итак, какие это условия?

Во-первых, если основной бизнес по производству, выполнению или оказанию товаров, работ и услуг "фактически осуществляется за пределами территории города Алатау на иной территории Республики Казахстан" (пп. 5) пункта 3 статьи 44 КЗ). При этом, как видим, юрисдикций за пределами РК условие не касается.

А во-вторых, если какие-то элементы предпринимательской деятельности, будь то производство, продажа или даже маркетинг, перенесены с иной территории РК в город Алатау, и это привело к уменьшению налоговых обязательств "на иной территории РК" – преференций также не жди.

Тем самым казахстанцы с новыми – желательно инновационными – проектами в Алатау приветствуются и также могут рассчитывать на существенные льготы.

В завершение уточним, что хотя значительная часть норм КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау" вводится в действие, как сказано выше, 1 июля 2026 года (некоторые – уже 20 мая), "налоговая" составляющая вступит в силу только с 1 января 2027 года.