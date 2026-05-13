Каким образом город Алатау намерены трансформировать в международный экономический центр

Арабский Дубай, китайский Шэньчжэнь, корейский Сонгдо, индийский GIFT City... Эти площадки объединяет специальный правовой режим, который позволил привлечь инвесторов со всего мира и превратить недавние села в глобальные деловые центры. Такой же проект предпринят и в казахстанском Алатау.

Городом Алатау стал в 2024 году – на базе села Жетыген, к которому были присоединены окрестные поселки и дачные массивы, а также часть земель областного центра – города Конаев. Расположен Алатау в полусотне километров к северу от Алматы, с живописными видами на одноименный горный хребет (Заилийский Алатау) и Капчагайское водохранилище.

Но еще более интересными выглядят экономические перспективы нового города. 9 мая был опубликован Конституционный закон РК от 8 мая 2026 года № 286-VIII "О специальном правовом режиме города Алатау". В первой же статье КЗРК объявляется "специальный правовой режим "города ускоренного развития"... предусматривающий установление особенностей правового регулирования общественных отношений, в том числе государственного управления".

Это означает высочайшую степень административной автономии города Алатау, на территории которого будет действовать законодательство о специальном правовом режиме, состоящее (вместе с Конституцией, разумеется) из упомянутого Конституционного закона и нормативных правовых актов администрации города.

Значит ли это, что в Алатау не будут действовать иные законы РК? Будут, конечно. В пункте 3 статьи 4 КЗ уточняется, что специальный правовой режим не распространяется на уголовное, семейное, военное, выборное и иное законодательство, которое не затрагивает вопросы инвестиций и ведения предпринимательской деятельности.

Но, как сказано в пункте 15 статьи 36 КЗ:

"Все сомнения, противоречия и неясности между нормами законодательства города Алатау и иных законодательных актов и подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан разрешаются в пользу норм законодательства города Алатау".

Если подытожить, специальный правовой режим – это, конечно, не полностью независимая юрисдикция. Взятка, насилие или, скажем, многоженство будут наказываться или запрещаться по законам РК. Но в том, что касается правил ведения бизнеса – это, по сути, и есть другая юрисдикция.

В статье 13 КЗ такой подход назван принципом субсидиарности. "Регулирование отношений и государственное управление в городе Алатау... являются самостоятельной прерогативой органов города Алатау", и центр им не указ. А вот помощь приветствуется:

"Правительство РК, центральные государственные органы, органы местного государственного управления Алматинской области и города Алматы, Национальный Банк Республики Казахстан, иные государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту РК, и субъекты квазигосударственного сектора обязаны содействовать развитию города Алатау и его органам для достижения цели и выполнения задач специального правового режима".

Задачи же эти сформулированы в статье 7 КЗ, среди которых первая – "создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения".

Итак, еще вчера заурядное село, Алатау в обозримом будущем должен стать "умным городом" и мировым деловым центром. И для достижения цели надо создать максимально привлекательную среду, в первую очередь, для зарубежного бизнеса, который предпочел бы именно Алатау иным площадкам для инвестиций и инноваций.

Как этого добиться? Разумеется, авторы казахстанского проекта изучили мировой опыт, а конкретные примеры Дубая и Шэньчжэня использовали при разработке КЗ. Понятно, что важнейшую роль играют налоговые преференции и прочие льготы (свободная таможенная зона, в частности), которые в конечном счете увеличивают прибыль предпринимателей, чем и привлекательны.

Так, в статье 44 КЗ, посвященной налоговому режиму в Алатау, говорится о том, что налоговые преференции устанавливаются на срок не более 30 лет и могут предусматривать полное или частичное освобождение. А также о том, что:

"По инвестиционному проекту, реализуемому в приоритетной сфере города Алатау юридическим лицом – резидентом Алатау в соответствии с бизнес-лицензией, гарантируется стабильность налогового режима в отношении соответствующей деятельности в течение десяти лет со дня выдачи бизнес-лицензии. Указанная стабильность налогового режима предусматривает неприменение новых налогов и других обязательных платежей, увеличение ставок налогов и других обязательных платежей, а также изменение порядка их исчисления".

При этом сам размер льгот непосредственно в Конституционном законе не прописан: он будет устанавливаться для конкретных резидентов Алатау нормативными правовыми актами администрации. Впрочем, все налоговые и прочие особенности делового климата "города ускоренного развития" не уместишь в одном материале, и о них, а также резидентах и бизнес-лицензиях мы еще расскажем в отдельных статьях.

Но что важно подчеркнуть в целом: сами принципы правового регулирования бизнеса предложены максимально либеральные, дружелюбные к предпринимателям. А что такое либеральные законы?

Цитируем пункт 8 статьи 36 КЗ:

"Нормативные правовые акты администрации, не противоречащие Конституции РК и настоящему Конституционному закону, могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведения предпринимательской деятельности в странах с высокой инфраструктурой качества".

Именно англосаксонское общее право, которое применяется в известных международных СЭЗ, стало ключевым фактором их успеха. В арабских монархиях действуют весьма консервативные законы шариата, но для международного финансового центра Дубая это неважно, поскольку его коммерческое законодательство, основанное на либеральной системе общего права, отделено от федеральной правовой системы ОАЭ.

Коммерция не очень сочетается с коммунизмом, да и с дао, однако это не помешало в свое время экономическому прыжку, например, китайского Гонконга. Одна из главных причин та же – английское право, в традициях которого, скажем так, не подвергать бизнес со стороны государства излишнему "контролю и надзору".

А сейчас все говорят о феномене Шэньчжэня, называя его ни много ни мало "классическим примером трансформации села в глобальный промышленно-технологический мегаполис за счет институциональной автономии и притока инвестиций". Шэньчжэнь сравнивают с Сингапуром, Гонконгом и Силиконовой долиной, но его уникальность проявляется в скорости и масштабе трансформации.

Но вернемся в Казахстан. Подобные проекты были в окрестностях южной столицы и раньше – а именно, по развитию четырех новых городов-спутников "G4 City" в Алматинской области, которые в 2023 году получили новый статус – свободной экономической зоны Alatau.

Однако та концепция не получила воплощения по очевидной причине – не было автономной юрисдикции. В результате, как сформулировано в Консультативном документе регуляторной политики к проекту КЗРК "О специальном статусе города Алатау":

"Несмотря на высокий интерес со стороны зарубежных инвесторов и международных экспертов (CSCEC, Semmaris, KPMG Korea, China Development Institute, Colliers), в ходе переговоров была выявлена обеспокоенность отсутствием четких правовых гарантий и понятных для иностранных инвесторов правил функционирования правового режима, аналогичных опыту развития Дубая, Сингапура или Гонконга".

С принятием Конституционного закона такие "гарантии и правила" появились. Что важно, статус КЗ дает приоритет документу при возникновении коллизий с обычными законами и кодексами РК. Тем самым закладывается твердая правовая основа для специального правового режима.

Пока проект только начинается. КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау" вступает в силу 1 июля 2026 года (правда, две нормы вводятся в действие уже 20 мая), а некоторые статьи еще позже – 1 января и 1 июля 2027 года. Аналогично и Zakon.kz будет постепенно знакомить читателей с подробностями этого масштабного документа.