Право

Изменились правила выплаты жилищной компенсации военнослужащим

Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 8 мая 2026 года внесены изменения в Правила осуществления денежной компенсации, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что денежная компенсация – жилищные выплаты единовременного характера, осуществляемые в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 101-1 Закона и пунктами 6, 7 статьи 55 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих.

Получателями денежной компенсации являются:

  • военнослужащие, состоявшие на воинской службе 10 и более лет на 1 января 2013 года и имеющие право на приватизацию служебного жилища безвозмездно после 20 лет воинской службы в календарном исчислении, проживающие в служебном жилище, не подлежащем приватизации.

Размер денежной компенсации определяется путем умножения стоимости одного квадратного метра продажи нового жилища в среднем по РК согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, на площадь жилища из расчета 18 квадратных метров площади на каждого члена семьи, включая самого военнослужащего, за минусом суммы ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

Члены семьи получателей денежной компенсации определяются в соответствии со статьей 101-10 Закона на день исключения из списков воинской части в связи с увольнением с воинской службы.

Также уточняется, что для выплаты денежной компенсации получатель в установленном порядке представляет следующие документы:

  • справка с места службы с указанием сведений о состоянии на воинской службе, составе семьи и получении жилищных выплат, выданная кадровым подразделением (подразделением комплектования) государственного учреждения;
  • в случае, если супруга (супруг) является или являлась сотрудником правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащим, предоставляется справка с места службы с указанием сведений о получении жилищных выплат;
  • карточка аналитического учета получателя жилищных выплат супруга (супруги), в случае, если супруг (супруга) проходит или проходил воинскую службу или службу в правоохранительных, специальных государственных органах, в органах гражданской защиты.

Денежная компенсация взамен права безвозмездной приватизации не выплачивается в случаях, если военнослужащий либо его супруга:

  • имеют жилище на праве собственности на территории РК, за исключением наличия доли менее 50% в жилище либо получения жилища по наследству;
  • реализовали право на приватизацию жилища, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;
  • получили единовременные жилищные выплаты, единовременную денежную компенсацию или денежную компенсацию;
  • произвели отчуждение жилища, принадлежавшего ему (ей) на праве собственности (возникновения) на территории РК, в течение последних пяти лет.

При этом военнослужащему денежная компенсация выплачивается без учета его (ее) супруги, а также его (ее) ребенка в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления их в брак (супружество).

Денежная компенсация выплачивается не позднее одного месяца со дня издания приказа о выплате денежной компенсации путем перевода на личный специальный счет получателя.

При этом указывается, что получатель жилищных выплат открывает и использует в банке второго уровня только один личный специальный счет.

Денежная компенсация имеет целевое назначение.

Получатели, которым была выплачена денежная компенсация, в целях подтверждения целевого использования в течение шести месяцев предоставляют документы, подтверждающие использование жилищных выплат по целям, определяемым правительством РК.

Постановление вводится в действие с 19 мая 2026 года.

