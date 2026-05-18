Право

Какую информацию представляют операторы платформ цифровых финансовых активов в центральный депозитарий

Фото: pexels
Совместным постановлением Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 5 мая 2026 года утверждены Правила представления операторами платформы цифровых финансовых активов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют:

  • порядок представления операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов сведений в центральный депозитарий ценных бумаг;
  • порядок ведения операторами платформы цифровых финансовых активов системы учета держателей цифровых финансовых активов, перечень иных сведений, подлежащих учету и хранению в системе учета держателей цифровых финансовых активов;
  • иные вопросы взаимодействия операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов с центральным депозитарием.

Предусмотрено, что оператор платформы цифровых финансовых активов представляет в центральный депозитарий сведения о выпуске цифровых финансовых активах, которые включают регистрационный номер, количество и вид цифровых финансовых активов, объем выпуска цифровых финансовых активов и иные сведения, установленные сводом правил центрального депозитария.

Оператор платформы цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов представляют в центральный депозитарий сведения о держателях цифровых финансовых активов, которые включают фамилию, имя и отчество, индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер держателя цифрового финансового актива с указанием наименования (при наличии), регистрационного номера, количества и вида цифровых финансовых активов, количества объявленных и размещенных цифровых финансовых активов, а также иные сведения, установленные сводом правил центрального депозитария.

Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов представляют указанные сведения не реже одного раза в день по состоянию на 00:00 часов времени города Астаны.

При получении сведений от оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов центральный депозитарий осуществляет сверку сведений между общим объемом цифровых финансовых активов, зафиксированным при выпуске (за вычетом погашенных), и суммарным количеством цифровых финансовых активов на кошельках цифровых активов пользователей операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, эмитентов цифровых финансовых активов и собственных кошельках цифровых активов операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов.

В случае выявления превышения количества цифровых финансовых активов, находящихся на балансе у держателей цифровых финансовых активов, над общим объемом выпуска цифровых финансовых активов, центральный депозитарий письменно информирует о таком превышении в течение трех рабочих дней с даты выявления превышения:

  • уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – по цифровым финансовым активам;
  • операторов платформы цифровых финансовых активов;
  • операторов торговой платформы цифровых активов.

Центральный депозитарий при необходимости запрашивает у оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов дополнительные сведения, необходимые для формирования актуальной системы реестров держателей цифровых финансовых активов.

Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов в течение трех рабочих часов с момента получения уведомления направляет центральному депозитарию запрашиваемые сведения.

По запросу центрального депозитария оператор платформы цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов предоставляют сведения (выписку) по операциям определенного держателя цифрового финансового актива за запрашиваемый период в срок не более двух рабочих дней для целей проведения выборочной сверки или исполнения запросов правоохранительных и специальных государственных органов.

В случае технического сбоя передачи сведений оператор платформы цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов уведомляют центральный депозитарий в течение пяти часов с момента обнаружения такого сбоя, но не позднее срока предоставления сведений.

Система учета держателей цифровых финансовых активов содержит следующие сведения:

  • о держателях цифровых финансовых активов и принадлежащих им цифровых финансовых активах;
  • об эмитенте цифровых финансовых активов, об организации по хранению базового актива цифрового финансового актива (при его наличии) и выпусках цифровых финансовых активах эмитента;
  • о зарегистрированных ограничениях (обременениях) на обращение или реализацию прав по цифровым финансовым активам;
  • об адресах кошельков цифровых активов держателей цифровых финансовых активов;
  • о виде, количестве цифровых финансовых активов, учитываемых на кошельках цифровых активов;
  • о правах требования по обязательствам эмитента по цифровым финансовым активам;
  • об операциях, проводимых в системе учета держателей цифровых финансовых активов и основаниях их проведения;
  • о сумме сделки в случае исполнения оператором платформы цифровых финансовых активов приказа на списание (зачисление) цифровых финансовых активов (прав требования по обязательствам эмитента по цифровым финансовым активам) с (на) кошельков (кошельки) цифровых активов держателей цифровых финансовых активов.

Сведения, содержащиеся в системе учета держателей цифровых финансовых активов, должны быть достаточными для передачи оператором платформы цифровых финансовых активов всей необходимой информации центральному депозитарию в целях осуществления им ведения системы реестров держателей цифровых финансовых активов.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.

