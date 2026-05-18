У МВД РК появилась еще одна функция

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства от 13 мая 2026 года внесены дополнения в Положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение дополнено новой функцией министерства: разрабатывает и утверждает форму и периодичность представления отчетности субъектами, занимающимися охранной деятельностью, деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, а также специализированными учебными центрами по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что утверждена инструкция по обращению с оружием сотрудников органов внутренних дел.

