У МВД РК появилась еще одна функция
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 13 мая 2026 года внесены дополнения в Положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, Положение дополнено новой функцией министерства:
- разрабатывает и утверждает форму и периодичность представления отчетности субъектами, занимающимися охранной деятельностью, деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, а также специализированными учебными центрами по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, что утверждена инструкция по обращению с оружием сотрудников органов внутренних дел.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript