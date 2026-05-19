Право

В Казахстане урегулируют рынок сервисного обслуживания медтехники

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 09:31 Фото: akorda.kz
Минздрав подготовил поправки в правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медизделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП, дополнительного объема медпомощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях УИС за счет бюджетных средств.

Благодаря поправкам Минздрав планирует повысить прозрачность и безопасность сервисного обслуживания медицинской техники. Новые подходы направлены на усиление контроля за квалификацией сервисных организаций и обеспечение надежной работы медицинского оборудования в больницах страны.

Проект направлен на совершенствование и регулирования рынка сервисного обслуживания медицинской техники. Основная цель инициативы – повышение качества, прозрачности и безопасности обслуживания медицинских изделий классов 2а, 2б и 3.

Одним из ключевых изменений станет обновленный порядок получения заключения на право проведения сервисного обслуживания. Теперь поставщики и сервисные организации будут проходить более тщательную экспертную оценку с подтверждением своей компетентности и правоспособности.

"В ходе анализа действующей практики были выявлены отдельные системные риски, связанные с формальным подходом к подтверждению квалификации и недостаточной проверкой достоверности предоставляемых данных. В частности, зафиксированы случаи, когда один специалист может быть заявлен сразу в нескольких организациях, что не всегда отражает фактические ресурсы компании", – пояснили в министерстве.

Для повышения прозрачности предлагается внедрить механизм дополнительной верификации данных. В рамках этого подхода предусмотрено направление официальных запросов производителям медицинской техники или их уполномоченным представителям для подтверждения соответствия сервисных организаций установленным требованиям.

Также изменения направлены на усиление контроля за техническим состоянием медицинского оборудования и повышение надежности его эксплуатации в медицинских организациях.

В целом предлагаемые меры направлены на дальнейшее укрепление системы здравоохранения, повышение качества медицинских услуг и обеспечение бесперебойной работы медицинской техники в организациях страны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

