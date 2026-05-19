Министерству энергетики расширили функции

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства РК от 15 мая 2026 года внесены дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: разрабатывает и утверждает план гражданской обороны министерства;

разрабатывает, утверждает или согласовывает нормативы, нормативные технические документы и правила, ведет государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляет эти данные в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;

организовывает научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

вносит предложения в правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

проводит мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;

осуществляет руководство отраслевыми подсистемами гражданской защиты;

создает запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляет внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;

разрабатывает и утверждает план действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов министерства по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

обеспечивает создание запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления министерства; С 1 января 2027 года вводятся в действие новые функции: по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносит предложения в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи;

по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимает решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;

вносит предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

размещает заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

принимает решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимает решение о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;

организует хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;

выполняет требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Постановление вводится в действие с 29 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.

