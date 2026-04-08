Расширены функции Министерства юстиции

Постановлением правительства РК от 6 апреля 2026 года внесены дополнения в Положение о Министерстве юстиции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирование, организация и руководство мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Казахстан;

заключение договоров с организациями на выполнение мобилизационных заказов, внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

проведение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятий по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

представление в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;

организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведения комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения при объявлении мобилизации;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствующей сфере государственного управления;

разработка и утверждение мобилизационных планов по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;

разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

внесение предложений в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;

принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;

размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

Кроме того, с 1 января 2027 года вводятся в действие новые функции:

внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;

разработка и утверждение плана гражданской обороны Министерства;

обеспечение исполнения нормативных правовых актов РК в сфере гражданской защиты в пределах своей компетенции;

внесение предложений в правительство по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами - получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;

организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;

проведение мероприятий по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;

обеспечение создания запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления.

Постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением ряда пунктов, которые вводятся с 1 января 2027 года.