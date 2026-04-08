Право

Расширены функции Министерства юстиции

Министерство юстиции РК, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 16:09 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 6 апреля 2026 года внесены дополнения в Положение о Министерстве юстиции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • планирование, организация и руководство мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Казахстан;
  • заключение договоров с организациями на выполнение мобилизационных заказов, внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;
  • проведение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятий по подготовке к выполнению мобилизационных планов;
  • представление в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
  • организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;
  • организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведения комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения при объявлении мобилизации;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствующей сфере государственного управления;
  • разработка и утверждение мобилизационных планов по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;
  • разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • внесение предложений в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;
  • размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

Кроме того, с 1 января 2027 года вводятся в действие новые функции:

  • внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
  • разработка и утверждение плана гражданской обороны Министерства;
  • обеспечение исполнения нормативных правовых актов РК в сфере гражданской защиты в пределах своей компетенции;
  • внесение предложений в правительство по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
  • принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
  • по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами - получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
  • принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • проведение мероприятий по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;
  • обеспечение создания запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления.

Постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением ряда пунктов, которые вводятся с 1 января 2027 года.

