Министерству энергетики добавили новые функции
Постановлением правительства от 4 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года:
- определяет порядок оказания государственных услуг, выполнения функций и взаимодействия с лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), либо их уполномоченными представителями посредством единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом;
- разрабатывает и утверждает формы и порядок представления отчетов лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа);
Также вводится в действие с 1 января 2027 года:
- разрабатывает и утверждает порядок формирования и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, в том числе сбор, представление, обработку, хранение, использование и распространение информации по учету сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа);
Документ также дополнен новыми пунктами следующего содержания:
- согласовывает порядок отнесения территорий к малоизученным территориям для целей разведки и добычи углеводородов;
- согласовывает порядок функционирования единой платформы недропользования, а также перечень его информационных ресурсов, сервисов и функций;
- разрабатывает и утверждает порядок ведения перечня стратегических участков недр в области углеводородов по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр;
Кроме того:
- разрабатывает и утверждает перечень стратегических участков недр в области углеводородов по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр.
Постановление вводится в действие с 16 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.
