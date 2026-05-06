#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Право

Министерству энергетики добавили новые функции

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:17 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 4 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года:

  • определяет порядок оказания государственных услуг, выполнения функций и взаимодействия с лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), либо их уполномоченными представителями посредством единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом;
  • разрабатывает и утверждает формы и порядок представления отчетов лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа);

Также вводится в действие с 1 января 2027 года:

  • разрабатывает и утверждает порядок формирования и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, в том числе сбор, представление, обработку, хранение, использование и распространение информации по учету сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа);

Документ также дополнен новыми пунктами следующего содержания:

  • согласовывает порядок отнесения территорий к малоизученным территориям для целей разведки и добычи углеводородов;
  • согласовывает порядок функционирования единой платформы недропользования, а также перечень его информационных ресурсов, сервисов и функций;
  • разрабатывает и утверждает порядок ведения перечня стратегических участков недр в области углеводородов по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр;

Кроме того:

  • разрабатывает и утверждает перечень стратегических участков недр в области углеводородов по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр.

Постановление вводится в действие с 16 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли
14:35, 06 мая 2026
Утверждены правила временного использования резервных территорий
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
10:13, 24 октября 2025
Министерству энергетики добавили новые функции
Министерство энергетики
08:57, 24 апреля 2025
Министерству энергетики добавили новые функции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: