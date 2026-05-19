В Казахстане введут обязательный наркоскрининг для некоторых чиновников – Токаев подписал закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственной службе. Об этом 19 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что главой государства подписаны:

Закон РК "О государственной службе Республики Казахстан".

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

Закон направлен на реализацию нового Закона "О государственной службе Республики Казахстан", а также на обеспечение правовой согласованности отдельных норм ряда отраслевых законов. Документом предусмотрено внесение изменений и дополнений в 18 законодательных актов, включая Трудовой кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также ряд других законов.

Законом предусматриваются следующие основные положения:

уточняются компетенции уполномоченного государственного органа по труду в области регулирования трудовых отношений;

предусматривается прохождение обязательного медицинского освидетельствования государственных служащих на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в целях профилактики их незаконного употребления.

Согласно закону, основанием для направления государственных служащих на прохождение медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов будет являться включение занимаемых ими государственных должностей в перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию, формируемый с учетом законодательно определенных критериев.

В частности, в зависимости от характера и специфики выполняемых должностных обязанностей, связанных с повышенным уровнем ответственности и рисков.

Законом регламентируется порядок осуществления выплат при передислокации государственного органа, а также выплат при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, а также льготное исчисление выслуги для участковых инспекторов полиции в сельской местности (1 месяц службы = 1,5 месяца).

Предлагается также присвоение специального звания "старший лейтенант" выпускникам, с отличием окончившим полный курс очной формы обучения по образовательным программам высшего образования в ведомственных высших учебных заведениях, с предоставлением им приоритетного права выбора вакантных должностей для последующего прохождения службы.

30 апреля 2026 года депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон по вопросам госслужбы. Документ был направлен на подпись главе государства.