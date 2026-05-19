#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.58
543.66
6.44
Право

В Казахстане введут обязательный наркоскрининг для некоторых чиновников – Токаев подписал закон

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственной службе. Об этом 19 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что главой государства подписаны:

  • Закон РК "О государственной службе Республики Казахстан".
  • Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

Закон направлен на реализацию нового Закона "О государственной службе Республики Казахстан", а также на обеспечение правовой согласованности отдельных норм ряда отраслевых законов. Документом предусмотрено внесение изменений и дополнений в 18 законодательных актов, включая Трудовой кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также ряд других законов.

Законом предусматриваются следующие основные положения:

  • уточняются компетенции уполномоченного государственного органа по труду в области регулирования трудовых отношений;
  • предусматривается прохождение обязательного медицинского освидетельствования государственных служащих на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в целях профилактики их незаконного употребления.

Согласно закону, основанием для направления государственных служащих на прохождение медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов будет являться включение занимаемых ими государственных должностей в перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию, формируемый с учетом законодательно определенных критериев.

В частности, в зависимости от характера и специфики выполняемых должностных обязанностей, связанных с повышенным уровнем ответственности и рисков.

Законом регламентируется порядок осуществления выплат при передислокации государственного органа, а также выплат при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, а также льготное исчисление выслуги для участковых инспекторов полиции в сельской местности (1 месяц службы = 1,5 месяца).

Предлагается также присвоение специального звания "старший лейтенант" выпускникам, с отличием окончившим полный курс очной формы обучения по образовательным программам высшего образования в ведомственных высших учебных заведениях, с предоставлением им приоритетного права выбора вакантных должностей для последующего прохождения службы.

30 апреля 2026 года депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон по вопросам госслужбы. Документ был направлен на подпись главе государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Лапа, руки
17:06, Сегодня
Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы
13:22, 30 апреля 2026
Обязательный наркоскрининг для некоторых чиновников введут в Казахстане
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
15:32, 30 июня 2025
Токаев подписал закон о территориальной обороне РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ержан Мусабеков возглавил Дирекцию по проведению соревнований среди проф-клубов КФФ
17:36, Сегодня
Ержан Мусабеков возглавил Дирекцию по проведению соревнований среди проф-клубов КФФ
Пять медалей на турнире в Ташкенте
17:20, Сегодня
Пять медалей завоевали казахстанцы на престижном турнире по настольному теннису в Ташкенте
Стали известны места и даты проведения Кубка Казахстана по хоккею 2026 года
17:14, Сегодня
Стали известны места и даты проведения Кубка Казахстана по хоккею 2026 года
Александр Усик
17:06, Сегодня
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: