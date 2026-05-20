Право

В Казахстане будут вести по-новому учет рабочего времени индивидуального помощника для лиц с инвалидностью

индивидуальные помощники для лиц с инвалидностью, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 11:30
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается совершенствование механизма оказания услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы с затруднением в передвижении, в том числе путем внедрения типового договора, а также перехода к модели оказания услуг по фактической потребности.

Так, говорится, что изменения направлены на исключение признаков трудовых отношений (подчиненность, фиксированный режим рабочего времени, ежедневная занятость) при оказании услуг индивидуального помощника и закрепление их гражданско-правовой природы.

В связи с чем вводится отдельная форма договора для обеспечения единообразной практики и снижения правовых рисков, а оказание услуг ориентируется на фактически выполненный объем, что исключает табеля учета рабочего времени, обеспечивая при этом гибкость предоставления услуг в зависимости от потребностей получателя.

В Минтруда считают, что это обеспечит прозрачность предоставления услуг, единообразие практики, снижение правовых рисков и исключение признаков трудовых отношений, а также повышение доступности и качества оказываемой социальной поддержки.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 мая.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко

