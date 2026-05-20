Проведение общественных слушаний по проектам, влияющим на экологию: внесены изменения

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 мая 2026 года внесены изменения в Правила проведения общественных слушаний, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что общественные слушания – одна из форм общественного участия в принятии государственных и управленческих решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития РК, посредством открытых собраний, публичных обсуждений в Цифровой системе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Для размещения информации по общественным слушаниям в Цифровой системе, официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения и государственных органов-разработчиков проектов государственных программ в отраслях, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов создается специальная рубрика "Общественные слушания".

Ведение Цифровой системы осуществляет подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Цифровая система работает круглосуточно, за исключением выходных, праздничных дней и технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ. Регистрация писем-запросов и объявлений о проведении общественных слушаний, поступивших после 18.00 часов, осуществляется на следующий рабочий день.

Инициатор общественных слушаний деятельности направляет письмо-запрос на проведение общественных слушаний посредством Цифровой системы в местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц (столицы, областей, городов республиканского значения), которые полностью или частично расположены в пределах затрагиваемой территории, с указанием предлагаемых мест, доступных для общественности, даты и времени начала проведения общественных слушаний.

Инициатор после согласования места, даты и времени проведения общественных слушаний, направляет в подведомственную организацию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц (столицы, областей, городов республиканского значения) посредством Цифровой системы:

заполненную форму рубрики "Общественные слушания";

пакет документов, выносимых на общественные слушания в зависимости от предмета общественных слушаний;

письмо-ответ о согласовании проведения общественных слушаний;

объявление о проведении общественных слушаний или подтверждающий документ о своевременном его размещении в периодическом печатном издании (газета) и не менее чем в одном теле- или радиоканале.

Объявление о проведении общественных слушаний содержит:

наименование проекта;

список административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие и на территории которых будут проведены общественные слушания (если общественные слушания по одному и тому же предмету слушаний проводятся более чем в одной административно-территориальной единице), географические координаты участка и географические координаты территории воздействия;

место, дата и время начала проведения общественных слушаний. Срок проведения открытого собрания продлевается до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний;

реквизиты и контактные данные Инициатора;

реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы, программ повышения эффективности, планов мероприятий по охране окружающей среды;

ссылку на в Цифровую систему и официальный интернет-ресурс местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (столицы, областей, городов республиканского значения), для ознакомления с документами, выносимыми на общественные слушания, а после и с опубликованным протоколом общественных слушаний;

электронный адрес и номер(-а) телефона для получения дополнительной информации о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запроса копий документов, относящихся к намечаемой деятельности;

электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа столицы, областей, городов республиканского значения, на которые общественность и заинтересованная общественность направляет свои замечания и предложения в бумажной или электронной форме по документам, выносимым на общественные слушания;

подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета);

подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале;

фото объявлений о проведении общественных слушаний посредством открытых собраний, размещенных в местах, доступных для общественности, с угловым электронным штампом датой и временем съемки.

ссылку на платформу для видеоконференцсвязи.

Местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц при согласовании даты и времени проведения слушаний информируют Инициатора посредством Цифровой системы о перечне заинтересованных государственных органов, в том числе местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города областного и районного значения) или аппарата акимов соответствующих административно-территориальных единиц (сел, поселков, сельских округов), которые уведомляются и приглашаются Инициатором на общественные слушания.

Указывается, что документы, выносимые на общественные слушания, размещаются для ознакомления в Цифровой системе и официальном интернет-ресурсе местных исполнительных органов соответствующих административно-территориальных единиц, а также на интернет-ресурсе государственного органа-разработчика, не менее, чем за 30 календарных дней до даты проведения общественных слушаний.

Заинтересованные государственные органы и общественность размещают замечания и предложения в Цифровой системе, а также направляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы в письменной форме (на бумажных или электронных носителях) свои замечания и предложения к документам, выносимым на общественные слушания, не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний либо озвучивают свои замечания и предложения устно в ходе проведения общественных слушаний.

Замечания и предложения в письменной форме (на бумажных или электронных носителях), полученные от заинтересованных государственных органов и общественности, вносятся местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы (столицы, областей, городов республиканского значения) или государственным орган-разработчиком в сводную таблицу, которая выносится на общественные слушания вместе с проектом.

Полученные замечания и предложения размещаются подведомственной организацией уполномоченного в области охраны окружающей среды в Цифровой системе в рубрике "Общественные слушания" и местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц на официальном интернет-ресурсе.

О несостоявшихся слушаниях по вышеуказанным причинам объявляет председатель общественных слушаний.

Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы (столицы, области, города республиканского значения) в течение трех рабочих дней размещает уведомление о несостоявшихся общественных слушаниях в Цифровой системе и официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения и государственных органов-разработчиков в рубрике "Общественные слушания".

Местный исполнительный орган административно-территориальной единицы, на территории которой проведены общественные слушания, или государственный орган-разработчик, размещает подписанный Протокол, видео- и аудиозапись общественных слушаний в Цифровой системе и на своем официальном интернет-ресурсе в срок не позднее двух рабочих дней со дня его подписания.

При размещении Протокола, видео- и аудиозаписи общественных слушаний в Цифровой системе местный исполнительный орган административно-территориальной единицы (столицы, областей, городов республиканского значения), удостоверяет его посредством электронной цифровой подписи.

Протокол заседания экспертной комиссии размещается не позднее двух рабочих дней с даты подписания в Цифровой системе, местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения и государственным органом-разработчиком – на официальном интернет-ресурсе.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.