Алматы ждет транспортная перезагрузка: новые маршруты, "умные" светофоры и желтая разметка

Алматы готовят к масштабной транспортной реформе. О развитии общественного транспорта и мерах по снижению дорожных заторов 20 мая 2026 года рассказал руководитель городского управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проблема транспортных заторов остается одной из самых острых для южной столицы. По словам спикера, для ее решения власти Алматы изучают международный опыт и внедряют комплексные меры – от развития общественного транспорта до цифровизации дорожной системы.

"Сегодня основная задача – сделать общественный транспорт быстрее, удобнее и привлекательнее для жителей. Для этого расширяется сеть выделенных полос, модернизируется система оплаты проезда, строятся транспортно-пересадочные узлы. Параллельно город развивает крупные инфраструктурные проекты – метро и ЛРТ. Все эти меры должны снизить нагрузку на дороги и уменьшить количество личных автомобилей в городе", – заявил Ержан Диханбаев на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

Также он сообщил, что для разгрузки магистралей меняют схемы дорожного движения. В городе модернизируют светофорную систему, внедряют интеллектуальные транспортные технологии и транспортное моделирование с использованием камер и дронов.

Кроме того, как отметил Диханбаев, рассматриваются проекты одностороннего движения на ряде улиц центральной части города.

"Светофорное регулирование позволяет упорядочить транспортные потоки и повысить пропускную способность улиц. Координация светофоров создает транспортные коридоры для более свободного движения по магистралям. Мы также изучаем международный опыт, в том числе практику США по регулированию примыкающих улиц на крупных магистралях. Это помогает снижать заторы на наиболее загруженных участках", – подчеркнул глава управления.

В 2026 году в Алматы уже открыли два новых автобусных маршрута – №96 и №130.

В ближайшее время планируется запуск маршрута для микрорайона "Ауэзов-сити".

Сейчас в городе проводят масштабный анализ маршрутной сети, чтобы выявить перегруженные направления, дублирующие маршруты и районы с высоким спросом на перевозки.

До конца года Алматы планирует полностью перевести городские маршруты на экологичный транспорт. Сегодня 64,1% автобусов работают на газе, 4,7% составляют электробусы и еще 7,2% – троллейбусы. Власти также продолжают строительство новых автобусных парков.

Одновременно в городе расширяют велоинфраструктуру. Протяженность велодорожек планируют увеличить с 87 до 125,5 км.

Новые велополосы могут появиться на улицах Сатпаева, Масанчи, Жарокова, Жандосова, Жамбыла, Карасай батыра, Казыбек би, а также на проспектах Назарбаева и Абылай хана.

В городе продолжается развитие системы платных парковок. Сейчас в Алматы действует около 17 тыс. платных парковочных мест, а до конца 2026 года планируется создать еще около 8 тыс. мест вдоль тротуаров.

При этом дворовые территории в зону платной парковки включать пока не планируют.

Кроме того, в Алматы продолжается модернизация дорожной инфраструктуры – строительство развязок, пробивка и продление улиц, переразметка дорог и оптимизация перекрестков. Власти также усиливают контроль за перевозчиками. Для этого создается контрольно-линейная служба, которая будет следить за санитарным состоянием автобусов, соблюдением графиков движения и поведением водителей.

Отдельно Ержан Диханбаев прокомментировал появление желтой разметки на улицах Жарокова и Серкебаева. По его словам, желтые линии улучшают видимость в темное время суток и помогают бороться с хаотичной парковкой, что позволяет повысить безопасность и пропускную способность дорог.

