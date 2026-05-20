Алматы ждет транспортная перезагрузка: новые маршруты, "умные" светофоры и желтая разметка
Он отметил, что проблема транспортных заторов остается одной из самых острых для южной столицы. По словам спикера, для ее решения власти Алматы изучают международный опыт и внедряют комплексные меры – от развития общественного транспорта до цифровизации дорожной системы.
"Сегодня основная задача – сделать общественный транспорт быстрее, удобнее и привлекательнее для жителей. Для этого расширяется сеть выделенных полос, модернизируется система оплаты проезда, строятся транспортно-пересадочные узлы. Параллельно город развивает крупные инфраструктурные проекты – метро и ЛРТ. Все эти меры должны снизить нагрузку на дороги и уменьшить количество личных автомобилей в городе", – заявил Ержан Диханбаев на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.
Также он сообщил, что для разгрузки магистралей меняют схемы дорожного движения. В городе модернизируют светофорную систему, внедряют интеллектуальные транспортные технологии и транспортное моделирование с использованием камер и дронов.
Материал по теме
Кроме того, как отметил Диханбаев, рассматриваются проекты одностороннего движения на ряде улиц центральной части города.
"Светофорное регулирование позволяет упорядочить транспортные потоки и повысить пропускную способность улиц. Координация светофоров создает транспортные коридоры для более свободного движения по магистралям. Мы также изучаем международный опыт, в том числе практику США по регулированию примыкающих улиц на крупных магистралях. Это помогает снижать заторы на наиболее загруженных участках", – подчеркнул глава управления.
В 2026 году в Алматы уже открыли два новых автобусных маршрута – №96 и №130.
В ближайшее время планируется запуск маршрута для микрорайона "Ауэзов-сити".
Сейчас в городе проводят масштабный анализ маршрутной сети, чтобы выявить перегруженные направления, дублирующие маршруты и районы с высоким спросом на перевозки.
Материал по теме
До конца года Алматы планирует полностью перевести городские маршруты на экологичный транспорт. Сегодня 64,1% автобусов работают на газе, 4,7% составляют электробусы и еще 7,2% – троллейбусы. Власти также продолжают строительство новых автобусных парков.
Одновременно в городе расширяют велоинфраструктуру. Протяженность велодорожек планируют увеличить с 87 до 125,5 км.
Новые велополосы могут появиться на улицах Сатпаева, Масанчи, Жарокова, Жандосова, Жамбыла, Карасай батыра, Казыбек би, а также на проспектах Назарбаева и Абылай хана.
В городе продолжается развитие системы платных парковок. Сейчас в Алматы действует около 17 тыс. платных парковочных мест, а до конца 2026 года планируется создать еще около 8 тыс. мест вдоль тротуаров.
При этом дворовые территории в зону платной парковки включать пока не планируют.
Кроме того, в Алматы продолжается модернизация дорожной инфраструктуры – строительство развязок, пробивка и продление улиц, переразметка дорог и оптимизация перекрестков. Власти также усиливают контроль за перевозчиками. Для этого создается контрольно-линейная служба, которая будет следить за санитарным состоянием автобусов, соблюдением графиков движения и поведением водителей.
Отдельно Ержан Диханбаев прокомментировал появление желтой разметки на улицах Жарокова и Серкебаева. По его словам, желтые линии улучшают видимость в темное время суток и помогают бороться с хаотичной парковкой, что позволяет повысить безопасность и пропускную способность дорог.
О том, когда в Алматы начнется строительство LRT, можете узнать здесь.