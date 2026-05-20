Как должны распределяться расходы на ЧСИ по исполнению решения о порядке общения с ребенком
Оспариваемые нормы предусматривают возложение оплаты деятельности частного судебного исполнителя в равных долях на обоих родителей по исполнительным документам, связанным с определением порядка общения с ребенком.
Позиция заявителя
По мнению заявителя, действующее правовое регулирование необоснованно возлагает на обоих родителей обязанность по равному несению расходов на оплату деятельности частного судебного исполнителя при исполнении судебного акта о порядке общения с ребенком.
Заявитель считает, что расходы по принудительному исполнению судебного решения должны возлагаться на родителя, который уклоняется от исполнения установленного судом порядка общения с ребенком.
Кроме того, по мнению заявителя, оспариваемые положения нарушают принцип равенства всех перед законом и судом, а также выходят за пределы допустимых ограничений прав и свобод, предусмотренных статьями 14 и 39 Конституции РК.
Обстоятельства дела
Как следует из материалов обращения, решением суда был частично удовлетворен иск заявителя об определении порядка общения с несовершеннолетними детьми, место жительства которых определено с матерью.
На основании исполнительного листа частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого размер оплаты деятельности ЧСИ был определен в размере 10 МРП с каждого из родителей.
Не согласившись с возложением на него обязанности по оплате деятельности частного судебного исполнителя, заявитель оспорил соответствующее постановление в судебном порядке, полагая, что расходы по принудительному исполнению судебного акта должны возлагаться на родителя, уклоняющегося от исполнения решения суда об обеспечении порядка общения ребенка с другим родителем.
В заседании Конституционного cуда приняли участие заявитель и его адвокат, представители Сената Парламента, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, Уполномоченный по правам ребенка, Национального центра по правам человека, Института законодательства и правовой информации, Республиканской палаты частных судебных исполнителей и Института парламентаризма.
