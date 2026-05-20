#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Право

Как должны распределяться расходы на ЧСИ по исполнению решения о порядке общения с ребенком

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, законы, адвокатская контора, законодательство, судебная система, ЧСИ, частный судебный исполнитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:48 Фото: freepik
Конституционный cуд провел заседание по обращению гражданина о проверке на соответствие Конституции части 2 пункта 1 статьи 118 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и абзаца 3-го примечания к приказу Минюста, сообщает Zakon.kz.

Оспариваемые нормы предусматривают возложение оплаты деятельности частного судебного исполнителя в равных долях на обоих родителей по исполнительным документам, связанным с определением порядка общения с ребенком.

Позиция заявителя

По мнению заявителя, действующее правовое регулирование необоснованно возлагает на обоих родителей обязанность по равному несению расходов на оплату деятельности частного судебного исполнителя при исполнении судебного акта о порядке общения с ребенком.

Заявитель считает, что расходы по принудительному исполнению судебного решения должны возлагаться на родителя, который уклоняется от исполнения установленного судом порядка общения с ребенком.

Кроме того, по мнению заявителя, оспариваемые положения нарушают принцип равенства всех перед законом и судом, а также выходят за пределы допустимых ограничений прав и свобод, предусмотренных статьями 14 и 39 Конституции РК.

Обстоятельства дела

Как следует из материалов обращения, решением суда был частично удовлетворен иск заявителя об определении порядка общения с несовершеннолетними детьми, место жительства которых определено с матерью.

На основании исполнительного листа частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого размер оплаты деятельности ЧСИ был определен в размере 10 МРП с каждого из родителей.

Не согласившись с возложением на него обязанности по оплате деятельности частного судебного исполнителя, заявитель оспорил соответствующее постановление в судебном порядке, полагая, что расходы по принудительному исполнению судебного акта должны возлагаться на родителя, уклоняющегося от исполнения решения суда об обеспечении порядка общения ребенка с другим родителем.

В заседании Конституционного cуда приняли участие заявитель и его адвокат, представители Сената Парламента, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, Уполномоченный по правам ребенка, Национального центра по правам человека, Института законодательства и правовой информации, Республиканской палаты частных судебных исполнителей и Института парламентаризма.

Итоговое решение Конституционного cуда по итогам проверки норм будет опубликовано на официальном сайте КС, а также в ряде изданий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
10:39, 01 апреля 2026
Сроки обращения в суд по индивидуальным трудовым спорам проверит Конституционный суд
Конституционный Суд, здание Конституционного суда, Конституционный Суд РК
10:14, 23 декабря 2025
Конституционный суд не стал рассматривать нормы, регулирующие выборы
Конституционный суд проверил на конституционность нормы ГПК и закона &quot;Об исполнительном производстве&quot; касательно санкции прокурора на обращение взыскания на жилище без решения суда
09:02, 22 апреля 2024
Конституционный суд подтвердил, что лишать жилища граждан можно только по решению суда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист США неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
15:30, Сегодня
Лучший теннисист США Шелтон неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
Откуда платят Томасову
15:01, Сегодня
Саян Хамитжанов "закрывает" зарплату лидеру "Астаны" Марину Томасову
Нариман Курбанов
14:44, Сегодня
Стал известен следующий турнир призёра Олимпиады из Казахстана Наримана Курбанова
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
14:24, Сегодня
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: