Как должны распределяться расходы на ЧСИ по исполнению решения о порядке общения с ребенком

Конституционный cуд провел заседание по обращению гражданина о проверке на соответствие Конституции части 2 пункта 1 статьи 118 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и абзаца 3-го примечания к приказу Минюста, сообщает Zakon.kz.

Оспариваемые нормы предусматривают возложение оплаты деятельности частного судебного исполнителя в равных долях на обоих родителей по исполнительным документам, связанным с определением порядка общения с ребенком.

Позиция заявителя

По мнению заявителя, действующее правовое регулирование необоснованно возлагает на обоих родителей обязанность по равному несению расходов на оплату деятельности частного судебного исполнителя при исполнении судебного акта о порядке общения с ребенком.

Заявитель считает, что расходы по принудительному исполнению судебного решения должны возлагаться на родителя, который уклоняется от исполнения установленного судом порядка общения с ребенком.

Кроме того, по мнению заявителя, оспариваемые положения нарушают принцип равенства всех перед законом и судом, а также выходят за пределы допустимых ограничений прав и свобод, предусмотренных статьями 14 и 39 Конституции РК.

Обстоятельства дела

Как следует из материалов обращения, решением суда был частично удовлетворен иск заявителя об определении порядка общения с несовершеннолетними детьми, место жительства которых определено с матерью.

На основании исполнительного листа частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого размер оплаты деятельности ЧСИ был определен в размере 10 МРП с каждого из родителей.

Не согласившись с возложением на него обязанности по оплате деятельности частного судебного исполнителя, заявитель оспорил соответствующее постановление в судебном порядке, полагая, что расходы по принудительному исполнению судебного акта должны возлагаться на родителя, уклоняющегося от исполнения решения суда об обеспечении порядка общения ребенка с другим родителем.

В заседании Конституционного cуда приняли участие заявитель и его адвокат, представители Сената Парламента, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, Уполномоченный по правам ребенка, Национального центра по правам человека, Института законодательства и правовой информации, Республиканской палаты частных судебных исполнителей и Института парламентаризма.

Итоговое решение Конституционного cуда по итогам проверки норм будет опубликовано на официальном сайте КС, а также в ряде изданий.