Право

В Казахстане ликвидирован технический университет

Технический университет Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 09:43 Фото: "Казахмыс"
Принято постановление правительства от 18 мая 2026 года о ликвидации РГП "Технический университет Улытау" Министерства науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

"Ликвидировать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Технический университет Улытау" Министерства науки и высшего образования РК", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Такое решение связано с масштабной реорганизацией и сменой концепции: вместо этого вуза начато создание принципиально нового университета для подготовки лидеров горной отрасли, призванного объединить образование, науку и промышленность.

Ранее сообщалось, что в Улытау появится университет для подготовки лидеров горной отрасли. Министерство науки и высшего образования РК и ТОО "Корпорация Казахмыс" подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в области Улытау будет создан новый инновационный вуз – Университет Улытау. Учебное заведение планировало сотрудничать с Colorado School of Mines (США) и Satbayev University (Казахстан).

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
