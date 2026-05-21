Изменились государственные стандарты высшего и послевузовского образования

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 4 мая 2026 года внесены изменения в государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводятся в действие нормы о том, что дисциплины обязательного компонента цикла организованной образовательной деятельности (ООД):

направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций будущего специалиста, конкурентоспособного на основе владения цифровыми технологиями, выстраивания программ коммуникации на казахском, русском и иностранном языках, ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех;

способствуют развитию цифровой грамотности через овладение и использование современных цифровых технологий во всех сферах своей жизни и деятельности;

По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся:

использует в личной деятельности различные виды цифровых технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации.

Также уточняется, что ОВПО самостоятельно разрабатывают образовательные программы высшего образования в соответствии с требованиями ГОСО и профессиональными стандартами (при наличии), направленные на формирование ценностей инклюзии, устойчивого развития, антикоррупционной культуры, а также развития навыков научных исследований, обеспечение безопасности жизнедеятельности и экологии.

Образовательные программы педагогических направлений включают дисциплины (модули), направленные на формирование компетенций по сопровождению и комплексной поддержке детей (лиц) с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями.

ОВПО разрабатывают и реализуют образовательные программы, направленные на освоение компетенций по применению искусственного интеллекта.

Разработкой образовательных программ в ОВПО занимаются академические комитеты, создаваемые приказом руководителя ОВПО, в состав которых включаются представители академического персонала, работодателей, обучающихся.

На основании образовательных программ формируются учебные планы (индивидуальные учебные планы обучающихся, рабочие учебные планы) и разрабатываются рабочие учебные программы по учебным дисциплинам (силлабусы).

Обучающиеся самостоятельно формируют индивидуальный учебный план, направленный на достижение результатов обучения по образовательной программе, за исключением дисциплин цикла ООД.

Образовательные программы высшего образования разрабатывается ОВПО по принципу модульного обучения. Во ВСУЗах принцип разработки образовательных программ определяется самостоятельно.

В Государственном общеобязательном стандарте послевузовского образования вводится в действие с 12 июля 2026 года пункт о том, что образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку, экспериментально-исследовательскую работу в соответствующей сфере профессиональной деятельности по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования, инженерии, естествознания, цифровых технологий и в области национальной безопасности и военного дела.

Кроме того, вводится требование к экспериментально-исследовательской работе магистранта в профильной магистратуре:

выполняется с применением передовых цифровых технологий.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2026 года, за исключением ряда норм.