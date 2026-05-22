Установлены новые требования к деятельности МФО

Фото: pixabay
Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 15 мая 2026 года утверждены Требования к осуществлению микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ устанавливает требования к осуществлению микрофинансовой деятельности организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, включая:

  • перечень сведений, которые должны содержать правила предоставления микрокредитов;
  • принципы добросовестного поведения при предоставлении микрокредитов;
  • порядок раскрытия информации при предоставлении микрокредитов и консультировании клиентов;
  • порядок осуществления ответственного микрокредитования;
  • порядок заключения договора о предоставлении микрокредита с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе требования к его содержанию, оформлению, обязательным условиям;
  • виды и признаки недобросовестных практик, а также порядок их выявления при предоставлении микрокредитов;
  • порядок и ответственные деловые практики к взысканию задолженности при работе с неплатежеспособными клиентами;
  • порядок рассмотрения организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления микрофинансовых услуг;
  • требования к разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности клиентов;
  • положение о порядке работы с клиентами, в том числе:
  • порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;
  • особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица.

Правила предоставления микрокредитов содержат следующие сведения и процедуры:

  • предельные суммы и сроки предоставления микрокредита;
  • предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым микрокредитам;
  • требования к принимаемому организацией обеспечению;
  • предельные сроки принятия решения о предоставлении микрокредита;
  • порядок рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, возникающих в процессе предоставления микрокредитов с учетом требований, предусмотренных главой 8 Требований;
  • права и обязанности организации и потребителя финансовых услуг, их ответственность;
  • условия предоставления финансовых продуктов, связанных с предоставлением микрокредитов, включая порядок проведения оценки пригодности микрокредита для потребителя финансовых услуг, порядок и сроки заключения, изменения и расторжения договора, требования к способу обеспечения исполнения обязательств, порядок предоставления и погашения микрокредита, порядок взаимодействия с неплатежеспособным заемщиком, включая процедуры обращения взыскания на предмет залога;
  • положения о порядке работы с клиентами;
  • порядок взаимодействия с потребителем финансовых услуг и микрофинансовым омбудсманом при урегулировании разногласий между организацией и потребителем финансовых услуг;
  • другие условия, требования и ограничения, которые высший орган организации считает необходимым включить в правила предоставления микрокредитов.

Правила предоставления микрокредитов содержат раздел о порядке предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица, который предусматривает:

  • особенности взаимодействия;
  • доступные формы получения информации;
  • участие доверенного лица.

Требования также устанавливают:

  • Принципы добросовестного поведения при предоставлении микрокредитов.
  • Порядок раскрытия информации при предоставлении микрокредита и консультировании потребителей финансовых услуг.
  • Раскрытие информации потребителям финансовых услуг при предоставлении консультаций до заключения договора и т.д.

Постановление вводится в действие с 22 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

Лариса Черненко
