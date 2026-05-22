Установлены новые требования к деятельности МФО

Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 15 мая 2026 года утверждены Требования к осуществлению микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ устанавливает требования к осуществлению микрофинансовой деятельности организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, включая:

перечень сведений, которые должны содержать правила предоставления микрокредитов;

принципы добросовестного поведения при предоставлении микрокредитов;

порядок раскрытия информации при предоставлении микрокредитов и консультировании клиентов;

порядок осуществления ответственного микрокредитования;

порядок заключения договора о предоставлении микрокредита с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе требования к его содержанию, оформлению, обязательным условиям;

виды и признаки недобросовестных практик, а также порядок их выявления при предоставлении микрокредитов;

порядок и ответственные деловые практики к взысканию задолженности при работе с неплатежеспособными клиентами;

порядок рассмотрения организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления микрофинансовых услуг;

требования к разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности клиентов;

положение о порядке работы с клиентами, в том числе:

порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица.

Правила предоставления микрокредитов содержат следующие сведения и процедуры:

предельные суммы и сроки предоставления микрокредита;

предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым микрокредитам;

требования к принимаемому организацией обеспечению;

предельные сроки принятия решения о предоставлении микрокредита;

порядок рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, возникающих в процессе предоставления микрокредитов с учетом требований, предусмотренных главой 8 Требований;

права и обязанности организации и потребителя финансовых услуг, их ответственность;

условия предоставления финансовых продуктов, связанных с предоставлением микрокредитов, включая порядок проведения оценки пригодности микрокредита для потребителя финансовых услуг, порядок и сроки заключения, изменения и расторжения договора, требования к способу обеспечения исполнения обязательств, порядок предоставления и погашения микрокредита, порядок взаимодействия с неплатежеспособным заемщиком, включая процедуры обращения взыскания на предмет залога;

положения о порядке работы с клиентами;

порядок взаимодействия с потребителем финансовых услуг и микрофинансовым омбудсманом при урегулировании разногласий между организацией и потребителем финансовых услуг;

другие условия, требования и ограничения, которые высший орган организации считает необходимым включить в правила предоставления микрокредитов.

Правила предоставления микрокредитов содержат раздел о порядке предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица, который предусматривает:

особенности взаимодействия;

доступные формы получения информации;

участие доверенного лица.

Требования также устанавливают:

Принципы добросовестного поведения при предоставлении микрокредитов.

Порядок раскрытия информации при предоставлении микрокредита и консультировании потребителей финансовых услуг.

Раскрытие информации потребителям финансовых услуг при предоставлении консультаций до заключения договора и т.д.

Постановление вводится в действие с 22 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.