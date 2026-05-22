Установлены новые требования к деятельности МФО
В частности, документ устанавливает требования к осуществлению микрофинансовой деятельности организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, включая:
- перечень сведений, которые должны содержать правила предоставления микрокредитов;
- принципы добросовестного поведения при предоставлении микрокредитов;
- порядок раскрытия информации при предоставлении микрокредитов и консультировании клиентов;
- порядок осуществления ответственного микрокредитования;
- порядок заключения договора о предоставлении микрокредита с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе требования к его содержанию, оформлению, обязательным условиям;
- виды и признаки недобросовестных практик, а также порядок их выявления при предоставлении микрокредитов;
- порядок и ответственные деловые практики к взысканию задолженности при работе с неплатежеспособными клиентами;
- порядок рассмотрения организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления микрофинансовых услуг;
- требования к разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности клиентов;
- положение о порядке работы с клиентами, в том числе:
- порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;
- особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица.
Правила предоставления микрокредитов содержат следующие сведения и процедуры:
- предельные суммы и сроки предоставления микрокредита;
- предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым микрокредитам;
- требования к принимаемому организацией обеспечению;
- предельные сроки принятия решения о предоставлении микрокредита;
- порядок рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, возникающих в процессе предоставления микрокредитов с учетом требований, предусмотренных главой 8 Требований;
- права и обязанности организации и потребителя финансовых услуг, их ответственность;
- условия предоставления финансовых продуктов, связанных с предоставлением микрокредитов, включая порядок проведения оценки пригодности микрокредита для потребителя финансовых услуг, порядок и сроки заключения, изменения и расторжения договора, требования к способу обеспечения исполнения обязательств, порядок предоставления и погашения микрокредита, порядок взаимодействия с неплатежеспособным заемщиком, включая процедуры обращения взыскания на предмет залога;
- положения о порядке работы с клиентами;
- порядок взаимодействия с потребителем финансовых услуг и микрофинансовым омбудсманом при урегулировании разногласий между организацией и потребителем финансовых услуг;
- другие условия, требования и ограничения, которые высший орган организации считает необходимым включить в правила предоставления микрокредитов.
Правила предоставления микрокредитов содержат раздел о порядке предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица, который предусматривает:
- особенности взаимодействия;
- доступные формы получения информации;
- участие доверенного лица.
Требования также устанавливают:
- Принципы добросовестного поведения при предоставлении микрокредитов.
- Порядок раскрытия информации при предоставлении микрокредита и консультировании потребителей финансовых услуг.
- Раскрытие информации потребителям финансовых услуг при предоставлении консультаций до заключения договора и т.д.
Постановление вводится в действие с 22 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.
При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.