Юрлицам запретили использовать наименования госорганов и их аббревиатуры

Министр юстиции приказом от 13 мая 2026 года внес изменения в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что при государственной регистрации юридического лица, не являющегося государственным органом, государственным учреждением и субъектом квазигосударственного сектора, в наименовании не используются:

официальные наименования государственных органов Республики Казахстан, государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора;

сокращение наименований, аббревиатур, производных слов и иных обозначений, сходных до степени смешения с наименованиями государственных органов, государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора.

Приказ вводится в действие с 3 июня 2026 года.