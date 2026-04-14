Передача органами госдоходов в АЗРК сведений, составляющих налоговую тайну: утверждены правила

Совместным приказом председателя Агентства по защите и развитию конкуренции и министра финансов утверждены Правила взаимодействия АЗРК и Минфина по представлению органом государственных доходов антимонопольному органу сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальную информацию.

Правила определяют порядок предоставления органом государственных доходов (ОГД) сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальной информации антимонопольному органу.

ОГД представляет антимонопольному органу сведения посредством Единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО) одним из следующих способов:

прямая интеграция;

выгрузка сведений на FTP папку антимонопольного органа;

передача сведений на съемных носителях;

предоставление доступа работникам антимонопольного органа к Регистраторской цифровой системе (цифровой сервис учета нефтепродуктов "OilTrack").

Указывается, что антимонопольный орган использует полученные сведения исключительно для выполнения возложенных на него задач и функций.

Антимонопольный орган в соответствии с законодательством принимает меры по защите от неправомерного распространения сведений, полученных в соответствии с настоящими Правилами.

В Перечень представляемых органом государственных доходов антимонопольному органу сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальной информацию, входит:

Цифровая система "KEDEN"

Торговое наименование

Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)

Страна происхождения

Страна отправления

Страна назначения

Торгующая страна

Валюта и общая сумма по счету

Фактурная стоимость

Таможенная стоимость

Статистическая стоимость

Объем (вес/нетто/)

Дополнительная единица измерения.

Единица измерения товара

Вид упаковки/количество мест поставляемого лекарственного препарата

Коды страны: происхождения/отправления/назначения

Номер декларации

Отправитель

Получатель

Вид транспорта на границе/вид транспорта внутри страны.

Предусмотрена передача и другой информации.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.