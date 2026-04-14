Право

Передача органами госдоходов в АЗРК сведений, составляющих налоговую тайну: утверждены правила

Фото: freepik
Совместным приказом председателя Агентства по защите и развитию конкуренции и министра финансов утверждены Правила взаимодействия АЗРК и Минфина по представлению органом государственных доходов антимонопольному органу сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальную информацию.

Правила определяют порядок предоставления органом государственных доходов (ОГД) сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальной информации антимонопольному органу.

ОГД представляет антимонопольному органу сведения посредством Единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО) одним из следующих способов:

  • прямая интеграция;
  • выгрузка сведений на FTP папку антимонопольного органа;
  • передача сведений на съемных носителях;
  • предоставление доступа работникам антимонопольного органа к Регистраторской цифровой системе (цифровой сервис учета нефтепродуктов "OilTrack").

Указывается, что антимонопольный орган использует полученные сведения исключительно для выполнения возложенных на него задач и функций.

Антимонопольный орган в соответствии с законодательством принимает меры по защите от неправомерного распространения сведений, полученных в соответствии с настоящими Правилами.

В Перечень представляемых органом государственных доходов антимонопольному органу сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальной информацию, входит:

Цифровая система "KEDEN"

  • Торговое наименование
  • Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)
  • Страна происхождения
  • Страна отправления
  • Страна назначения
  • Торгующая страна
  • Валюта и общая сумма по счету
  • Фактурная стоимость
  • Таможенная стоимость
  • Статистическая стоимость
  • Объем (вес/нетто/)
  • Дополнительная единица измерения.
  • Единица измерения товара
  • Вид упаковки/количество мест поставляемого лекарственного препарата
  • Коды страны: происхождения/отправления/назначения
  • Номер декларации
  • Отправитель
  • Получатель
  • Вид транспорта на границе/вид транспорта внутри страны.

Предусмотрена передача и другой информации.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.

