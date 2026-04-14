Передача органами госдоходов в АЗРК сведений, составляющих налоговую тайну: утверждены правила
Правила определяют порядок предоставления органом государственных доходов (ОГД) сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальной информации антимонопольному органу.
ОГД представляет антимонопольному органу сведения посредством Единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО) одним из следующих способов:
- прямая интеграция;
- выгрузка сведений на FTP папку антимонопольного органа;
- передача сведений на съемных носителях;
- предоставление доступа работникам антимонопольного органа к Регистраторской цифровой системе (цифровой сервис учета нефтепродуктов "OilTrack").
Указывается, что антимонопольный орган использует полученные сведения исключительно для выполнения возложенных на него задач и функций.
Антимонопольный орган в соответствии с законодательством принимает меры по защите от неправомерного распространения сведений, полученных в соответствии с настоящими Правилами.
В Перечень представляемых органом государственных доходов антимонопольному органу сведений, составляющих налоговую тайну, и конфиденциальной информацию, входит:
Цифровая система "KEDEN"
- Торговое наименование
- Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)
- Страна происхождения
- Страна отправления
- Страна назначения
- Торгующая страна
- Валюта и общая сумма по счету
- Фактурная стоимость
- Таможенная стоимость
- Статистическая стоимость
- Объем (вес/нетто/)
- Дополнительная единица измерения.
- Единица измерения товара
- Вид упаковки/количество мест поставляемого лекарственного препарата
- Коды страны: происхождения/отправления/назначения
- Номер декларации
- Отправитель
- Получатель
- Вид транспорта на границе/вид транспорта внутри страны.
Предусмотрена передача и другой информации.
Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.