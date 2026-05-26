В Казахстане запустили пилот по выдаче иностранным IT-специалистам разрешения на ПМЖ
"Запустить пилотный проект "Digital Nomad Residency" по оказанию государственной услуги "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан" для специалистов в сфере информационно-коммуникационных услуг посредством подсистемы "Автоматизированное рабочее место государственного органа" Интегрированной информационной системы для "Центров обслуживания населения" НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (АРМ ГО ИИС "ЦОН") в городах Астане и Алматы", – говорится в документе.
Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов (Управления миграционной службы Департамента полиции (УМС ДП), и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК (МИИЦР) и организации (НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан") при реализации пилотного проекта.
Государственная услуга оказывается территориальным органом миграционной службы Министерства внутренних дел РК посредством АРМ ГО ИИС "ЦОН" и ИС МП.
Услугополучатель при условии наличия ИИН иностранного IT-специалиста и ЭЦП подает заявление на портале astanahub.com в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа о соответствии перечню востребованных профессий с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги.
В случае несогласия услугополучателя на сбор и обработку персональных данных процесс формирования электронного ходатайства завершается.
Для получения ходатайства представляют следующие документы:
- копия заграничного паспорта, срок действия, которого на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;
- сканированный вариант диплома (при наличии);
- портфолио;
- портретное изображение (оцифрованная фотография) размером 35х45 мм;
- сканированный вариант сертификата о повышении квалификации;
- резюме;
- мотивационное письмо;
- документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.
Работник АКФ ПИТ проводит первичный скрининг на полноту и соответствие требованиям, на основании приложенных документов.
После одобрения заявки АКФ ПИТ предоставляет заявителю допуск к участию в следующем этапе, уведомив посредством портала astanahub.com либо на адрес электронной почты в течение двух рабочих дней, предоставив выбор времени в календаре.
Следующий этап верификации проводится путем видеоинтервью, результаты которого фиксируются и передаются в МИИЦР на утверждение.
По итогам проверки и анализа представленных данных МИИЦР подписывает ходатайство о верификации квалификации заявителя с использованием ЭЦП через портал astanahub.com.
В случае отказа заявки по результатам верификации АКФ ПИТ направляет заявителю уведомление с пояснением причин в личный кабинет на портале astanahub.com либо на адрес электронной почты.
Предусмотрено, что специалист по прибытии в Казахстан проходит медицинское обследование, заключает договор о предоставлении жилья и проходит дактилоскопирование в отделе МС по месту пребывания, после чего обращается в ЦОН, с заявлением о выдаче РПП в Республике Казахстан с приложением пакета документов, в том числе направленных ранее через ПЭП:
- копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта (срок действия паспорта, на день подачи заявления свыше 180 календарных дней);
- справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии, заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК;
- справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства;
- нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет на срок не менее 180 календарных дней;
- одна фотография размером 35х45 мм;
- ходатайство;
- документ о судимости (об отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.
- анкета-заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание.
- документ об уплате государственной пошлины (оплаченный посредством Платежного шлюза электронного правительства).
- заявление-согласие на обработку персональных данных и трансграничную передачу персональных данных на территории иностранных государств.
Сотрудник ЦОНа в течение одного рабочего дня осуществляет сверку документов по номеру предварительного РПП и оформляет заявление на оказание государственной услуги посредством АРМ ГО ИИС "ЦОН". Далее оригиналы документов посредством курьерской службы направляются в Управление миграционной службы Департамента полиции.
Сотрудник миграционной службы в течение трех рабочих дней сверяет оригиналы документов с ранее поданными документами в ИС МП, проверяет пересечение государственной границы через ИС МП (на основании поступившей из ЕИС "Беркут" информации) и осуществляет проверку наличия дактилоскопической регистрации в Автоматизированной дактилоскопической информационной системе МВД, а также повторно осуществляет необходимые проверки по специальным и криминальным учетам (Интегрированный банк данных, Система информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов).
По результатам проверок сотрудник МС формирует результат государственной услуги в ИС МП и в ручном режиме прикрепляет результат принятого решения в АРМ ГО ИИС "ЦОН".
АРМ ГО ИИС "ЦОН" посредством интеграционного взаимодействия с ПЭП направляет результата принятого решения в личный кабинет услугополучателю.
В случае отказа повторное заявление о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК подается не ранее, чем через один год, после вынесения мотивированного заключения об отказе в выдаче РПП в Республике Казахстан.
При получении РПП услугополучатель обращается в ЦОН для постановки на регистрационный учет и оформления ВНЖ с перечнем следующих документов:
- действующий заграничный паспорт;
- уведомление о выдаче РПП в Республике Казахстан;
- квитанция об оплате госпошлины за выдачу ВНЖ.
Если услугополучатель после положительного решения о предварительном одобрении РПП в течение 30 календарных дней не прибыл в Казахстан и не обратился в территориальную службу МС, результат решения аннулируется.
Повторное обращение за получением РПП возможно по истечении одного года с момента вынесения решения предварительного одобрения.
Совместный приказ вводится в действие с 26 мая 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года.