Право

В Казахстане запустили пилот по выдаче иностранным IT-специалистам разрешения на ПМЖ

Фото: polisia.kz
Подписан совместный приказ министра ИИ и цифрового развития и министра внутренних дел о запуске и реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК для специалистов в сфере ИКУ", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект "Digital Nomad Residency" по оказанию государственной услуги "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан" для специалистов в сфере информационно-коммуникационных услуг посредством подсистемы "Автоматизированное рабочее место государственного органа" Интегрированной информационной системы для "Центров обслуживания населения" НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (АРМ ГО ИИС "ЦОН") в городах Астане и Алматы", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов (Управления миграционной службы Департамента полиции (УМС ДП), и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК (МИИЦР) и организации (НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан") при реализации пилотного проекта.

Государственная услуга оказывается территориальным органом миграционной службы Министерства внутренних дел РК посредством АРМ ГО ИИС "ЦОН" и ИС МП.

Услугополучатель при условии наличия ИИН иностранного IT-специалиста и ЭЦП подает заявление на портале astanahub.com в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа о соответствии перечню востребованных профессий с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги.

В случае несогласия услугополучателя на сбор и обработку персональных данных процесс формирования электронного ходатайства завершается.

Для получения ходатайства представляют следующие документы:

  • копия заграничного паспорта, срок действия, которого на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;
  • сканированный вариант диплома (при наличии);
  • портфолио;
  • портретное изображение (оцифрованная фотография) размером 35х45 мм;
  • сканированный вариант сертификата о повышении квалификации;
  • резюме;
  • мотивационное письмо;
  • документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.

Работник АКФ ПИТ проводит первичный скрининг на полноту и соответствие требованиям, на основании приложенных документов.

После одобрения заявки АКФ ПИТ предоставляет заявителю допуск к участию в следующем этапе, уведомив посредством портала astanahub.com либо на адрес электронной почты в течение двух рабочих дней, предоставив выбор времени в календаре.

Следующий этап верификации проводится путем видеоинтервью, результаты которого фиксируются и передаются в МИИЦР на утверждение.

По итогам проверки и анализа представленных данных МИИЦР подписывает ходатайство о верификации квалификации заявителя с использованием ЭЦП через портал astanahub.com.

В случае отказа заявки по результатам верификации АКФ ПИТ направляет заявителю уведомление с пояснением причин в личный кабинет на портале astanahub.com либо на адрес электронной почты.

Предусмотрено, что специалист по прибытии в Казахстан проходит медицинское обследование, заключает договор о предоставлении жилья и проходит дактилоскопирование в отделе МС по месту пребывания, после чего обращается в ЦОН, с заявлением о выдаче РПП в Республике Казахстан с приложением пакета документов, в том числе направленных ранее через ПЭП:

  • копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта (срок действия паспорта, на день подачи заявления свыше 180 календарных дней);
  • справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии, заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК;
  • справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства;
  • нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет на срок не менее 180 календарных дней;
  • одна фотография размером 35х45 мм;
  • ходатайство;
  • документ о судимости (об отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.
  • анкета-заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание.
  • документ об уплате государственной пошлины (оплаченный посредством Платежного шлюза электронного правительства).
  • заявление-согласие на обработку персональных данных и трансграничную передачу персональных данных на территории иностранных государств.

Сотрудник ЦОНа в течение одного рабочего дня осуществляет сверку документов по номеру предварительного РПП и оформляет заявление на оказание государственной услуги посредством АРМ ГО ИИС "ЦОН". Далее оригиналы документов посредством курьерской службы направляются в Управление миграционной службы Департамента полиции.

Сотрудник миграционной службы в течение трех рабочих дней сверяет оригиналы документов с ранее поданными документами в ИС МП, проверяет пересечение государственной границы через ИС МП (на основании поступившей из ЕИС "Беркут" информации) и осуществляет проверку наличия дактилоскопической регистрации в Автоматизированной дактилоскопической информационной системе МВД, а также повторно осуществляет необходимые проверки по специальным и криминальным учетам (Интегрированный банк данных, Система информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов).

По результатам проверок сотрудник МС формирует результат государственной услуги в ИС МП и в ручном режиме прикрепляет результат принятого решения в АРМ ГО ИИС "ЦОН".

АРМ ГО ИИС "ЦОН" посредством интеграционного взаимодействия с ПЭП направляет результата принятого решения в личный кабинет услугополучателю.

В случае отказа повторное заявление о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК подается не ранее, чем через один год, после вынесения мотивированного заключения об отказе в выдаче РПП в Республике Казахстан.

При получении РПП услугополучатель обращается в ЦОН для постановки на регистрационный учет и оформления ВНЖ с перечнем следующих документов:

  • действующий заграничный паспорт;
  • уведомление о выдаче РПП в Республике Казахстан;
  • квитанция об оплате госпошлины за выдачу ВНЖ.

Если услугополучатель после положительного решения о предварительном одобрении РПП в течение 30 календарных дней не прибыл в Казахстан и не обратился в территориальную службу МС, результат решения аннулируется.

Повторное обращение за получением РПП возможно по истечении одного года с момента вынесения решения предварительного одобрения.

Совместный приказ вводится в действие с 26 мая 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
