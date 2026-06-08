Утверждены правила по безопасной эксплуатации объекта кондоминиума

Министр промышленности и строительства приказом от 29 мая 2026 года утвердил Правила по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при наличии двух и более собственников решения по безопасной эксплуатации строительного объекта и иным вопросам могут приниматься на общем собрании кондоминиума, созданного на добровольной основе, с учетом соразмерности доли каждого из них в общей площади строительного объекта.

Членами собрания являются собственники строительного объекта.

К компетенции собрания относятся вопросы:

принятия решения о выборе председателя и секретаря собрания;

утверждения графика проведения очередных собраний;

принятия решения о привлечении и выборе эксплуатирующей компании;

утверждения годовой сметы расходов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума и внесения в нее изменений;

утверждения размера взносов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума;

принятия решения о сборе целевых взносов, их размере, сроках и условиях оплаты;

принятия решения о проведении текущего или капитального ремонта общего имущества строительного объекта;

утверждения сметы расходов на проведение текущего или капитального ремонта;

рассмотрения и утверждения годового отчета по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума;

принятия решений о составе общего имущества строительного объекта, включая выделение, расширение, преобразование и отчуждение его отдельных частей;

принятия решения о передаче собственнику помещения или третьим лицам части общего имущества строительного объекта в имущественный наем (аренду);

принятия решения о выборе подрядчика для проведения текущего или капитального ремонта общего имущества строительного объекта.

Собрание проводится:

в явочном формате;

в заочном формате – путем проведения письменного опроса;

посредством цифровых объектов, выбранных решением собрания.

Собрание проводится по утвержденному графику либо во внеочередном порядке по инициативе собственников строительного объекта или лица, ответственного за эксплуатацию строительного объекта.

Инициатор собрания за пять календарных дней до даты проведения собрания уведомляет собственников строительного объекта о формате его проведения, дате, месте и повестке проведения внеочередного собрания индивидуально посредством электронной почты либо по абонентскому номеру абонентского устройства сотовой связи, предоставленному собственниками строительного объекта.

Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего количества голосов собственников строительного объекта, принявших участие в голосовании.

Количество голосов собственников строительного объекта определяется соотношением площади помещений строительного объекта, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, к сумме площадей всех помещений строительного объекта.

Голосование по вопросам безопасной эксплуатации строительного объекта проводится при участии не менее двух третей от общего числа собственников строительного объекта.

Решения собрания подлежат исполнению при осуществлении безопасной эксплуатации строительного объекта.

Решения собрания оформляются протоколом собрания.

В протоколе собрания указываются:

место нахождения строительного объекта;

вопросы, вынесенные на голосование;

дата, формат, время проведения собрания (сроки голосования);

общее количество собственников строительного объекта;

количество участвующих на собрании собственников строительного объекта с указанием их наименований и номеров помещений;

итоги голосования;

решение, принятое собранием;

приложение к протоколу собрания (при его наличии).

Список проголосовавших собственников строительного объекта с указанием их фамилии, имени, отчества, номеров помещений является неотъемлемой частью протокола собрания, нумеруется и прошивается.

Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания.

Копии протоколов собраний направляются секретарем собрания собственникам строительных объектов в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания.

Письменный опрос проводится в срок не более 10 календарных дней с даты объявления собрания.

Указывается, что лицо, ответственное за эксплуатацию строительного объекта, осуществляет деятельность по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума на основании протокола собрания и договора, заключаемым с каждым собственником строительного объекта.

Лицо, ответственное за эксплуатацию строительного объекта, осуществляет техническое обслуживание строительного объекта, эксплуатационный контроль за техническим состоянием строительных объектов, текущий ремонт зданий и сооружений в порядке, определенном Правилами эксплуатации строительного объекта.

В течение 15 календарных дней с момента заключения договора с последним из собственников строительного объекта открывает в банке второго уровня сберегательный счет для учета денежных средств, предназначенных для безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума.

Ответственный за эксплуатацию строительного объекта представляет собственникам строительного объекта посредством электронной почты либо по абонентскому номеру абонентского устройства сотовой связи, предоставленному собственниками строительного объекта, годовой отчет по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума.

Предусмотрено, что эксплуатирующая компания уведомляет собственников строительного объекта о своем намерении изменить стоимость услуг по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума не менее чем за три месяца до предполагаемой даты изменения.

Уведомление эксплуатирующей компании об изменении стоимости услуг по безопасной эксплуатации строительного объекта рассматривается на собрании в течение одного месяца с момента получения такого уведомления.

Собственники строительного объекта оплачивают взносы по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума на сберегательный счет лица, ответственного за эксплуатацию строительного объекта.

При этом размер взносов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума устанавливается соразмерно доле в общей площади строительного объекта.

Размер доли определяется соотношением площади помещений строительного объекта, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, к сумме площадей всех помещений строительного объекта.

Взносы по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума расходуются в соответствии с утвержденной собранием годовой сметы расходов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума.

Дополнительные расходы, не относящиеся к расходам по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума, не возлагаются на собственников строительного объекта без решения собрания.

Годовая смета расходов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума составляется с учетом технического обслуживания строительного объекта, эксплуатационного контроля за техническим состоянием строительных объектов, текущего или капитального ремонта и иных расходов, утвержденных собранием.

Проекты годовых смет расходов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума и размеры взносов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума и целевых взносов представляются на рассмотрение собрания лицом, ответственным за эксплуатацию строительного объекта.

Указывается, что ответственный за эксплуатацию строительного объекта представляет собранию годовой отчет по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума в бумажной или электронной форме согласно приложению к настоящим правилам.

При этом стоимость услуг по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума не может превышать суммы, утвержденной годовой сметой расходов по безопасной эксплуатации строительного объекта кондоминиума.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.