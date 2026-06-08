Мониторинг строящихся объектов и намечаемых к строительству: утверждены правила
Мониторинг намечаемых к строительству объектов и комплексов проводят структурные подразделения местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов) в сфере архитектуры, градостроительства и строительной деятельности.
Мониторинг строящихся объектов и комплексов проводят местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.
Так, говорится, что структурные подразделения местных исполнительных органов в сфере архитектуры, градостроительства и строительной деятельности осуществляют мониторинг на основании выданных решений о предоставлении соответствующего права на землю, архитектурно-планировочных заданий, технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения и согласованных эскизов (эскизных проектов), а также ежемесячного мониторинга соблюдения норм и требований, путем выезда и визуального осмотра на земельных участках.
Местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор на подведомственных территориях осуществляют мониторинг на основании данных, представленных заказчиками объекта в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, отчетах о ходе строительства и качестве выполняемых работ, ежемесячного мониторинга путем выезда и визуального осмотра объектов подведомственной территории, а также на основании данных, полученных по итогам осуществления контроля и надзора.
Указывается, что мониторинг строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов проводится на постоянной основе.
Один раз в месяц осуществляется мониторинг путем выезда и визуального осмотра на подведомственной территории, по результатам которого составляется отчет о выявленных незаконных строительствах намечаемых к строительству объектов и комплексов, и отчет о выявленных незаконных строительствах по результатам мониторинга строящихся объектов и комплексов.
Структурные подразделения местных исполнительных органов в сфере архитектуры, градостроительства и строительной деятельности направляют информацию о выявленных незаконных строительствах в ходе мониторинга в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер в течение 5 рабочих дней с момента их выявления.
Местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, направляют информацию о выявленных незаконных строительствах в ходе мониторинга в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом.
Мониторинг о намечаемых к строительству объектов и комплексов формируется (ведется) в информационной системе государственного градостроительного кадастра на основании следующих данных:
- наименование и адрес объекта и комплекса;
- полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) заказчика (собственника) объекта и комплекса;
- решения местного исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на земельный участок под строительство объекта и комплекса;
- целевое назначение земельного участка, предоставленного под строительство объекта и комплекса;
- архитектурно-планировочное задание;
- технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения;
- эскиз (эскизный проект);
- отчет о ходе проведенного мониторинга путем выезда и визуального осмотра.
Мониторинг о строящихся объектах формируется на портале для организации проведения строительства по принципу "одного окна" на основании следующих данных:
- наименование и адрес объекта и комплекса;
- полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица) заказчика (собственника) объекта и комплекса;
- уведомления о начале производства строительно-монтажных работ;
- полное наименование генерального подрядчика (подрядчика);
- фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего технический надзор;
- начало строительства объекта и комплекса;
- нормативный срок строительства объекта и комплекса;
- информация о состоянии объекта и комплекса, который включает в себя виды выполняемых строительных работ;
- отчет о ходе строительства и качестве выполняемых работ;
- отчет о ходе проведенного мониторинга путем выезда и визуального осмотра.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.