Мониторинг строящихся объектов и намечаемых к строительству: утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 29 мая 2026 года утвердил Правила определения порядка ведения мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг намечаемых к строительству объектов и комплексов проводят структурные подразделения местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов) в сфере архитектуры, градостроительства и строительной деятельности.

Мониторинг строящихся объектов и комплексов проводят местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.

Так, говорится, что структурные подразделения местных исполнительных органов в сфере архитектуры, градостроительства и строительной деятельности осуществляют мониторинг на основании выданных решений о предоставлении соответствующего права на землю, архитектурно-планировочных заданий, технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения и согласованных эскизов (эскизных проектов), а также ежемесячного мониторинга соблюдения норм и требований, путем выезда и визуального осмотра на земельных участках.

Местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор на подведомственных территориях осуществляют мониторинг на основании данных, представленных заказчиками объекта в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, отчетах о ходе строительства и качестве выполняемых работ, ежемесячного мониторинга путем выезда и визуального осмотра объектов подведомственной территории, а также на основании данных, полученных по итогам осуществления контроля и надзора.

Указывается, что мониторинг строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов проводится на постоянной основе.

Один раз в месяц осуществляется мониторинг путем выезда и визуального осмотра на подведомственной территории, по результатам которого составляется отчет о выявленных незаконных строительствах намечаемых к строительству объектов и комплексов, и отчет о выявленных незаконных строительствах по результатам мониторинга строящихся объектов и комплексов.

Структурные подразделения местных исполнительных органов в сфере архитектуры, градостроительства и строительной деятельности направляют информацию о выявленных незаконных строительствах в ходе мониторинга в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер в течение 5 рабочих дней с момента их выявления.

Местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, направляют информацию о выявленных незаконных строительствах в ходе мониторинга в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Мониторинг о намечаемых к строительству объектов и комплексов формируется (ведется) в информационной системе государственного градостроительного кадастра на основании следующих данных:

наименование и адрес объекта и комплекса;

полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) заказчика (собственника) объекта и комплекса;

решения местного исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на земельный участок под строительство объекта и комплекса;

целевое назначение земельного участка, предоставленного под строительство объекта и комплекса;

архитектурно-планировочное задание;

технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения;

эскиз (эскизный проект);

отчет о ходе проведенного мониторинга путем выезда и визуального осмотра.

Мониторинг о строящихся объектах формируется на портале для организации проведения строительства по принципу "одного окна" на основании следующих данных:

наименование и адрес объекта и комплекса;

полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица) заказчика (собственника) объекта и комплекса;

уведомления о начале производства строительно-монтажных работ;

полное наименование генерального подрядчика (подрядчика);

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего технический надзор;

начало строительства объекта и комплекса;

нормативный срок строительства объекта и комплекса;

информация о состоянии объекта и комплекса, который включает в себя виды выполняемых строительных работ;

отчет о ходе строительства и качестве выполняемых работ;

отчет о ходе проведенного мониторинга путем выезда и визуального осмотра.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.