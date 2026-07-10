#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Обновлены нормативы численности работников служб охраны труда

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 11:04 Фото: freepik
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 1 июля 2026 года внесены изменения в Межотраслевые типовые нормативы численности работников служб охраны труда, сообщает Zakon.kz.

В частности, Межотраслевые типовые нормативы изложены в новой редакции.

Нормативы численности распространяются на работодателей независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и вида экономической деятельности.

Нормативы численности применяются:

  • при создании службы безопасности и охраны труда;
  • при определении численности работников службы безопасности и охраны труда;
  • при пересмотре численности работников службы безопасности и охраны труда.

Численность работников службы безопасности и охраны труда определяется работодателем в соответствии со следующими нормативами численности:

  • до 50 чел. - 0,5 ед.;
  • 51-100 чел. - 1 ед.;
  • 101-150 чел. - 1,5 ед.;
  • 151-200 чел. - 2 ед.;
  • 201-250 чел. - 2,5 ед.;
  • 251-300 чел. - 3 ед.;
  • 301-350 чел. - 3,5 ед.;
  • 301-350 чел. - 4 ед.;
  • 500-1000 чел. - 5,5 ед.;
  • 2001-2500 чел. - 7 ед.;
  • 3001-3500 чел. - 8 ед.;
  • 4001-4500 чел. - 9 ед.;
  • 5001 и выше чел. - 10 ед.

Приказ вводится с действие с 20 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
11:40, Сегодня
Обновлены требования к обеспечению информбезопасности кредитных бюро
Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник
16:38, 05 июня 2026
Обновлены правила обучения и проверок знаний сотрудников по вопросам безопасности и охраны труда
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
09:52, 05 сентября 2024
Межотраслевые нормативы времени работников кадровых служб утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бексултан Боранбек
11:30, Сегодня
Чемпион мира по боксу среди молодёжи Бексултан Боранбек с разгромом вышел в полуфинал ЧА
Мэйсон Морелли
11:25, Сегодня
"Ну дотащил!": КХЛ выделила чудо-гол американского нападающего "Барыса" Морелли
Акбилек Куралбай
10:52, Сегодня
Легкоатлеты Казахстана не сумели завоевать ни одной медали в первый день чемпионата Азии
Джансель Дениз
10:36, Сегодня
Казахстанская таеквондистка Джансель Дениз покинула Сингапур, где начала карьеру тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: