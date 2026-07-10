Обновлены нормативы численности работников служб охраны труда

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Приказом министра труда и социальной защиты населения от 1 июля 2026 года внесены изменения в Межотраслевые типовые нормативы численности работников служб охраны труда, сообщает Zakon.kz.

В частности, Межотраслевые типовые нормативы изложены в новой редакции. Нормативы численности распространяются на работодателей независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и вида экономической деятельности. Нормативы численности применяются: при создании службы безопасности и охраны труда;

при определении численности работников службы безопасности и охраны труда;

при пересмотре численности работников службы безопасности и охраны труда. Численность работников службы безопасности и охраны труда определяется работодателем в соответствии со следующими нормативами численности: до 50 чел. - 0,5 ед.;

51-100 чел. - 1 ед.;

101-150 чел. - 1,5 ед.;

151-200 чел. - 2 ед.;

201-250 чел. - 2,5 ед.;

251-300 чел. - 3 ед.;

301-350 чел. - 3,5 ед.;

301-350 чел. - 4 ед.;

500-1000 чел. - 5,5 ед.;

2001-2500 чел. - 7 ед.;

3001-3500 чел. - 8 ед.;

4001-4500 чел. - 9 ед.;

5001 и выше чел. - 10 ед. Приказ вводится с действие с 20 июля.

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