Обновлены нормативы численности работников служб охраны труда
Фото: freepik
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 1 июля 2026 года внесены изменения в Межотраслевые типовые нормативы численности работников служб охраны труда, сообщает Zakon.kz.
В частности, Межотраслевые типовые нормативы изложены в новой редакции.
Нормативы численности распространяются на работодателей независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и вида экономической деятельности.
Нормативы численности применяются:
- при создании службы безопасности и охраны труда;
- при определении численности работников службы безопасности и охраны труда;
- при пересмотре численности работников службы безопасности и охраны труда.
Численность работников службы безопасности и охраны труда определяется работодателем в соответствии со следующими нормативами численности:
- до 50 чел. - 0,5 ед.;
- 51-100 чел. - 1 ед.;
- 101-150 чел. - 1,5 ед.;
- 151-200 чел. - 2 ед.;
- 201-250 чел. - 2,5 ед.;
- 251-300 чел. - 3 ед.;
- 301-350 чел. - 3,5 ед.;
- 301-350 чел. - 4 ед.;
- 500-1000 чел. - 5,5 ед.;
- 2001-2500 чел. - 7 ед.;
- 3001-3500 чел. - 8 ед.;
- 4001-4500 чел. - 9 ед.;
- 5001 и выше чел. - 10 ед.
Приказ вводится с действие с 20 июля.
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