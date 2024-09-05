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Законодательство РК

Межотраслевые нормативы времени работников кадровых служб утвердили в Казахстане

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 09:52 Фото: unsplash
И.о. министра труда приказом от 26 августа 2024 года утвердил Межотраслевые нормативы времени работников служб по управлению персоналом, сообщает Zakon.kz.

Документ рекомендуется для применения в организациях (предприятиях) в целях определения затрат рабочего времени на работы по комплектованию и учету кадров, а также распределения работы между работниками кадровых служб.

Работы по персоналу (комплектованию и учету кадров) выполняют: руководитель структурного подразделения, менеджер по персоналу (hr-менеджер), менеджер по подбору персонала (рекрутер), инженер по подготовке кадров (по профессиональной адаптации), инспектор по кадрам, специалист по кадрам (служащие отдела кадров).

Нормативами времени охвачены следующие виды работ:

  • оформление документов при приеме на работу работника;
  • оформление трудового договора;
  • ведение табельного учета;
  • разработка должностных инструкций, технологических карт, рабочих инструкций или других документов;
  • оформление характеристики на работника;
  • оформление документов при увольнении работника;
  • ведение личных карточек формы № Т-2;
  • составление графиков отпусков;
  • оформление документов на отпуск;
  • введение информации в базу данных работников по исчислению трудового стажа для выплаты заработной платы;
  • оформление листка о временной нетрудоспособности;
  • составление и выдача справок;
  • выдача бланков справки на медицинский осмотр работника;
  • оформление изменения фамилии;
  • оформление документов на поощрение работников;
  • оформление взысканий;
  • составление отчета;
  • оформление документов о командировании работника;
  • проведение аттестации работников;
  • анализ и планирование потребности организации (предприятия) в кадрах, в том числе по специальностям и квалификациям;
  • обеспечение профессионального развития кадров организации (предприятия), в том числе путем организации переподготовки, повышения квалификации, стажировок;
  • работы, связанные с центром трудовой мобильности;
  • оформление и выдача постоянного (временного) пропуска;
  • учет и бронирование военнообязанных.

В нормативах времени учтено время, затрачиваемое на получение заданий, консультации, согласования и другие работы, связанные с выполнением задания.

Нормативы времени разработаны на основе:

  • материалов изучения существующей организации труда в структурных подразделениях организации (предприятия);
  • данных хронометражных наблюдений по основным работам служб по персоналу;
  • статистических данных, статистических и иных отчетностей служб по персоналу;
  • результатов анализа и исследования затрат времени на работы по комплектованию и учету кадров, трудовых процессов в целях рационализации приемов и методов труда и организации рабочих мест.

Как должен быть организован труд сотрудников кадровой службы

Деятельность работников, занятых комплектованием и учетом кадров, регламентируется положениями о структурном подразделении, должностными инструкциями, разработанными в соответствии с действующим квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

При распределении работ между исполнителями следует учитывать их квалификацию, опыт и деловые качества, что должно способствовать приобретению необходимых навыков и ускорению выполнения заданий работниками.

Начальник структурного подразделения руководит разработкой текущих и перспективных планов комплектования организации (предприятия) кадрами с учетом изменения состава работников, осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств.

Служащий отдела кадров ведет учет личного состава организации (предприятия), его подразделений, в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации, оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями о структурных подразделениях, квалификационными характеристиками должностей служащих и профессий рабочих.

Учет явок на работу и ухода с нее организуется в централизованном или децентрализованном порядке (в нескольких проходных, по цехам, производственным участкам) и осуществляется путем отметки в табеле всех явившихся, не явившихся, опоздавших, сверхурочных часов или путем регистрации лишь отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных часов).

Контроль за своевременным приходом работников на рабочее место и уходом с него, а также правильным использованием рабочего времени в течение всего рабочего дня (смены) регулируется внутренними организационно-распорядительными актами работодателя (документами).

Организационно-техническими условиями, принятыми в нормативе, предусматривается:

  • рациональная организация рабочих мест;
  • своевременное получение работающими необходимой информации, консультации и инструктажа;
  • соблюдение рационального режима труда и отдыха;
  • обеспечение установленных санитарных норм.

Рабочее место служащего отдела кадров оборудуется столом с приставкой, обеспечивающим удобное размещение на нем оргтехники и предметов труда, в ящиках стола – хранение соответствующей документации и канцелярских принадлежностей.

Стеллажи, шкафы, сейфы для хранения документации и канцелярских принадлежностей и шкафы для одежды устанавливают так, чтобы они не мешали свободному проходу к рабочим местам, средствам оргтехники и не закрывали источники освещения.

Количество документов, размещенных на рабочем столе, должно быть минимально необходимым, обеспечивающим работу в течение всего дня. Документы и средства оргтехники нужно располагать так, чтобы каждый предмет имел определенное место.

Телефонный аппарат и калькулятор устанавливают на столе в зоне рабочего места исполнителя. Если этими средствами пользуются несколько исполнителей, то телефонный аппарат и средства оргтехники устанавливают стационарно в специально установленном месте.

Прием посетителей по кадровым вопросам в организации (предприятии) осуществляется на основании графика, предусматривающего прием посетителей в утренние часы и перед окончанием работы.

Работники, занятые комплектованием и учетом кадров, соблюдают режим труда и отдыха, исходя из установленного распорядка дня и регламентации всех обязательных работ с выполнением наиболее трудоемких из них в первой половине дня, когда у работающих отмечается высокая устойчивая работоспособность.

Приведем отдельные нормативы затрат времени работников кадровой службы:

  • Оформление приема на работу работника – 0,91 чел./час.
  • Оформление трудового договора – 0,77 чел./час.
  • Ведение табельного учета – 0,66 чел./час
  • Разработка должностных инструкций, технологических карт, рабочих инструкций или других документов – 2,75 чел./час на каждую инструкцию.
  • Оформление характеристики на работника – 1,07 чел./час.
  • Оформление документов при увольнении работника – 0,61 чел./час.

Подробнее с нормативами можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили Единые межотраслевые типовые нормы по труду.

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