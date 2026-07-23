Расширен перечень креативных видов деятельности

Фото: pixabay

Приказом заместителя премьер-министра - министра культуры и информации от 20 июля 2026 года внесены дополнения в перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен следующими видами креативной деятельности: Деятельность веб-порталов

Радиовещание

Образование в области культуры

Деятельность рекламных агентств

Издание книг

Прочие виды издательской деятельности

Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ

Деятельность по показу кинофильмов

Прочие виды печатного производства

Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения. Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.

Поделитесь новостью