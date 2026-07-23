Расширен перечень креативных видов деятельности
Фото: pixabay
Приказом заместителя премьер-министра - министра культуры и информации от 20 июля 2026 года внесены дополнения в перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень дополнен следующими видами креативной деятельности:
- Деятельность веб-порталов
- Радиовещание
- Образование в области культуры
- Деятельность рекламных агентств
- Издание книг
- Прочие виды издательской деятельности
- Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ
- Деятельность по показу кинофильмов
- Прочие виды печатного производства
- Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения.
Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.
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