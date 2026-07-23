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Право

Расширен перечень креативных видов деятельности

креативная индустрия, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:08 Фото: pixabay
Приказом заместителя премьер-министра - министра культуры и информации от 20 июля 2026 года внесены дополнения в перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен следующими видами креативной деятельности:

  • Деятельность веб-порталов
  • Радиовещание
  • Образование в области культуры
  • Деятельность рекламных агентств
  • Издание книг
  • Прочие виды издательской деятельности
  • Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ
  • Деятельность по показу кинофильмов
  • Прочие виды печатного производства
  • Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения.

Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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