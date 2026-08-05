Определение степени тяжести производственной травмы: Минздрав обновляет правила
Документ направлен на совершенствование действующей системы оценки медицинских технологий, повышение прозрачности процедур и внедрение современных подходов, применяемых в международной практике.
Обновленные правила оценки технологий здравоохранения направлены на повышение качества медицинской помощи и внедрение современных международных подходов в интересах пациентов.
При определении степени тяжести производственной травмы специалистам необходимо руководствоваться:
- клиническими данными о состоянии пострадавшего;
- медицинскими стандартами диагностики и лечения.
К основным критериям определения степени тяжести производственной травмы относятся:
- характер и степень полученных повреждений (переломы, ожоги, повреждения внутренних органов, черепно-мозговые травмы и другие повреждения);
- наличие непосредственной угрозы жизни пострадавшего;
- продолжительность временной утраты трудоспособности;
- наличие стойкой утраты общей или профессиональной трудоспособности;
- необходимость госпитализации, проведения хирургического вмешательства либо реанимационных мероприятий;
- исход травмы (выздоровление, установление инвалидности либо смерть пострадавшего).
Одним из важных изменений станет переход от разделения медицинских технологий на "простые" и "сложные" к единому комплексному подходу при их оценке. Такой подход позволит учитывать индивидуальные особенности каждой технологии, поскольку даже применение отдельных лекарственных препаратов может требовать детального анализа эффективности, безопасности и влияния на систему здравоохранения, пояснили в ведомстве.
Также проектом предусмотрено применение современных методов экономической оценки медицинских технологий, позволяющих оценивать их долгосрочную эффективность и влияние на систему здравоохранения с учетом экономических показателей. В министерстве сообщили, что такой подход широко используется в международной практике и способствует принятию более обоснованных решений при рассмотрении новых медицинских технологий.
Для повышения прозрачности процесса принятия решений предлагается внедрение мультикритериального анализа. Данный метод позволяет проводить оценку медицинских технологий с учетом нескольких факторов одновременно, включая клиническую эффективность, безопасность, доступность, экономическую целесообразность и значимость для пациентов.
Предлагаемые изменения направлены на формирование более современной и эффективной системы оценки технологий здравоохранения, где решения принимаются на основе объективных данных, научных подходов и с учетом интересов граждан.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.