Определение степени тяжести производственной травмы: Минздрав обновляет правила

Министерство здравоохранения подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении правил определения степени тяжести производственной травмы", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на совершенствование действующей системы оценки медицинских технологий, повышение прозрачности процедур и внедрение современных подходов, применяемых в международной практике.

Обновленные правила оценки технологий здравоохранения направлены на повышение качества медицинской помощи и внедрение современных международных подходов в интересах пациентов.

При определении степени тяжести производственной травмы специалистам необходимо руководствоваться:

клиническими данными о состоянии пострадавшего;

медицинскими стандартами диагностики и лечения.

К основным критериям определения степени тяжести производственной травмы относятся:

характер и степень полученных повреждений (переломы, ожоги, повреждения внутренних органов, черепно-мозговые травмы и другие повреждения);

наличие непосредственной угрозы жизни пострадавшего;

продолжительность временной утраты трудоспособности;

наличие стойкой утраты общей или профессиональной трудоспособности;

необходимость госпитализации, проведения хирургического вмешательства либо реанимационных мероприятий;

исход травмы (выздоровление, установление инвалидности либо смерть пострадавшего).

Одним из важных изменений станет переход от разделения медицинских технологий на "простые" и "сложные" к единому комплексному подходу при их оценке. Такой подход позволит учитывать индивидуальные особенности каждой технологии, поскольку даже применение отдельных лекарственных препаратов может требовать детального анализа эффективности, безопасности и влияния на систему здравоохранения, пояснили в ведомстве.

Также проектом предусмотрено применение современных методов экономической оценки медицинских технологий, позволяющих оценивать их долгосрочную эффективность и влияние на систему здравоохранения с учетом экономических показателей. В министерстве сообщили, что такой подход широко используется в международной практике и способствует принятию более обоснованных решений при рассмотрении новых медицинских технологий.

Для повышения прозрачности процесса принятия решений предлагается внедрение мультикритериального анализа. Данный метод позволяет проводить оценку медицинских технологий с учетом нескольких факторов одновременно, включая клиническую эффективность, безопасность, доступность, экономическую целесообразность и значимость для пациентов.

Предлагаемые изменения направлены на формирование более современной и эффективной системы оценки технологий здравоохранения, где решения принимаются на основе объективных данных, научных подходов и с учетом интересов граждан.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.