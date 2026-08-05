Систему подготовки врачей-интернов усовершенствуют в Казахстане

Министерство здравоохранения разработало проект изменений в Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре, сообщает Zakon.kz.

Поправки позволят сделать систему подготовки врачей-интернов более современной, понятной и эффективной. Новые подходы направлены на повышение качества медицинского образования и помогут молодым специалистам быстрее адаптироваться к работе с пациентами, сообщили в ведомстве.

Документом будет официально закреплено понятие "врач-интерн". Это позволит четко определить статус будущего специалиста, его права и обязанности, а также сделать процесс обучения и практической подготовки более прозрачным.

Помимо этого, вводится механизм трехстороннего договора между организацией образования, работодателем и врачом-интерном. Такой подход позволит заранее определить ответственность каждой стороны, обеспечить качественное обучение, поддержку молодого специалиста при трудоустройстве и эффективное выполнение обязательств по государственному образовательному заказу.

В министерстве ожидают, что предлагаемые изменения повысят уровень практической подготовки будущих врачей, укрепят связь между медицинскими вузами и организациями здравоохранения, а также будут способствовать обеспечению регионов квалифицированными медицинскими кадрами.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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