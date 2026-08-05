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Право

Систему подготовки врачей-интернов усовершенствуют в Казахстане

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения разработало проект изменений в Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре, сообщает Zakon.kz.

Поправки позволят сделать систему подготовки врачей-интернов более современной, понятной и эффективной. Новые подходы направлены на повышение качества медицинского образования и помогут молодым специалистам быстрее адаптироваться к работе с пациентами, сообщили в ведомстве.

Документом будет официально закреплено понятие "врач-интерн". Это позволит четко определить статус будущего специалиста, его права и обязанности, а также сделать процесс обучения и практической подготовки более прозрачным.

Помимо этого, вводится механизм трехстороннего договора между организацией образования, работодателем и врачом-интерном. Такой подход позволит заранее определить ответственность каждой стороны, обеспечить качественное обучение, поддержку молодого специалиста при трудоустройстве и эффективное выполнение обязательств по государственному образовательному заказу.

В министерстве ожидают, что предлагаемые изменения повысят уровень практической подготовки будущих врачей, укрепят связь между медицинскими вузами и организациями здравоохранения, а также будут способствовать обеспечению регионов квалифицированными медицинскими кадрами.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане медиков предлагают готовить по запросам регионов.

Также мы рассказывали, что весь профессиональный путь медработников цифровизируют.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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