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Право

Цифровым теңге будут оплачивать медпомощь и лекарства в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:50 Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил Правила реализации пилотного проекта по внедрению механизма оплаты оказания медицинской помощи, лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС с использованием цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

Проект определяет порядок осуществления расчетов, маркировки и контроля целевого использования средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Целью реализации проекта является обеспечение прозрачности, прослеживаемости и целевого использования средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования путем внедрения механизма расчетов с использованием цифрового теңге.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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