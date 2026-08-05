Цифровым теңге будут оплачивать медпомощь и лекарства в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Минздрав подготовил Правила реализации пилотного проекта по внедрению механизма оплаты оказания медицинской помощи, лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС с использованием цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

Проект определяет порядок осуществления расчетов, маркировки и контроля целевого использования средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Целью реализации проекта является обеспечение прозрачности, прослеживаемости и целевого использования средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования путем внедрения механизма расчетов с использованием цифрового теңге. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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