Цифровым тенге будут оплачивать медпомощь и лекарства в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил Правила реализации пилотного проекта по внедрению механизма оплаты оказания медицинской помощи, лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС с использованием цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.
Проект определяет порядок осуществления расчетов, маркировки и контроля целевого использования средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.
Целью реализации проекта является обеспечение прозрачности, прослеживаемости и целевого использования средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования путем внедрения механизма расчетов с использованием цифрового теңге.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.
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