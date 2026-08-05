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Право

Новый учебный год: утверждены сроки четвертей, каникул и экзаменов

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:35 Фото: Министерство просвещения РК
Приказом и.о. министра просвещения от 29 июля 2026 года определены сроки начала и завершения 2026-2027 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, определены следующие сроки начала и завершения 2026-2027 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

1 сентября 2026 года – 25 мая 2027 года включительно:

продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11 (12) классах:

  • 1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно);
  • 2 четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 14 календарных дней (с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно);
  • 3 четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 7 календарных дней (с 22 по 28 марта 2027 года включительно);
  • в 1 классах дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 8 по 14 февраля 2027 года включительно);
  • 4 четверть – 8 учебных недель.

Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:

  • для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены – с 31 мая по 11 июня 2027 года;
  • для обучающихся 11 (12) классов государственные выпускные экзамены – с 1 по 17 июня 2027 года.

Также утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов:

  • письменный экзамен по математике (алгебре) – 31 мая 2027 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 3 июня 2027 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе) – 7 июня 2027 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 11 июня 2027 года;

для обучающихся 11 (12) классов:

  • устный экзамен по истории Казахстана – 1 июня 2027 года;
  • письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 4 июня 2027 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 9 июня 2027 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 14 июня 2027 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 17 июня 2027 года.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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