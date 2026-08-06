#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
469.85
542.16
5.78
Право

Почти вдвое увеличилась площадь СЭЗ Актобе

Актобе, город Актобе, виды Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 09:10 Фото: akorda.kz
Правительство постановлением от 31 июля 2026 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне "Актобе", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Специальная экономическая зона "Актобе" расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы "Южный обход" в южной части города Актобе на территории 1 610 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой, а также субзоны в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области.

Ранее площадь СЭЗ составляла 858 гектаров и не включала субзон.

Поправками обновлен План границ специальной экономической зоны "Актобе".

В частности, предусмотрено, что основная территория специальной экономической зоны "Актобе" будет расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы "Южный обход" в южной части города Актобе на территории 858 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой.

Территории субзон специальной экономической зоны "Актобе" составляют:

  • Байганин – 15 га;
  • Хромтау – 120 га;
  • Алга – 80 га;
  • Кандыагаш – 137 га;
  • Жанажол – 400 га.

Установлены новые целевые индикаторы СЭЗ до 2049 года:

  • общий объем инвестиций – 370,7 млрд тенге;
  • объем иностранных инвестиций – 140,5 млрд тенге;
  • объем отечественных инвестиций – 171,2 млрд тенге;
  • объем производства товаров и услуг (работ) – 497,5 млрд тенге;
  • количество участников – 48 компаний;
  • количество рабочих мест – 5 872 человек;
  • доля казахстанского содержания в общем объеме производства – 65%;
  • уровень инновационной активности предприятий – 5%.

Постановление введено в действие с 31 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
09:38, Сегодня
Изменились правила проезда военнослужащих на самолетах за счет государства
СЭЗ &quot;Qyzyljar&quot;
12:37, 19 июня 2026
Увеличилась территория СЭЗ Qyzyljar
СЭЗ &quot;Alatau&quot;
08:54, 05 декабря 2025
Увеличена территория СЭЗ Alatau
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик открывает корт в России
10:02, Сегодня
Казахстанский теннисист Александр Бублик помог построить новый корт в России
Юношеская сборная Казахстана по водному поло на чемпионате мира U18
09:45, Сегодня
Казахстан разгромил Уругвай на чемпионате мира по водному поло
Сборная Казахстана по художественной гимнастике
09:31, Сегодня
Чего ожидать от гимнасток Казахстана на квалификационном к Олимпиаде ЧМ в Германии
58 невынужденных ошибок и 16 двойных Рыбакиной на старте &quot;тысячника&quot;
09:11, Сегодня
"Лена сама не своя": 58 невынужденных ошибок и 16 двойных Рыбакиной на старте "тысячника"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: