Почти вдвое увеличилась площадь СЭЗ Актобе

Правительство постановлением от 31 июля 2026 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне "Актобе", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Специальная экономическая зона "Актобе" расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы "Южный обход" в южной части города Актобе на территории 1 610 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой, а также субзоны в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области.

Ранее площадь СЭЗ составляла 858 гектаров и не включала субзон.

Поправками обновлен План границ специальной экономической зоны "Актобе".

В частности, предусмотрено, что основная территория специальной экономической зоны "Актобе" будет расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы "Южный обход" в южной части города Актобе на территории 858 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой.

Территории субзон специальной экономической зоны "Актобе" составляют:

Байганин – 15 га;

Хромтау – 120 га;

Алга – 80 га;

Кандыагаш – 137 га;

Жанажол – 400 га.

Установлены новые целевые индикаторы СЭЗ до 2049 года:

общий объем инвестиций – 370,7 млрд тенге;

объем иностранных инвестиций – 140,5 млрд тенге;

объем отечественных инвестиций – 171,2 млрд тенге;

объем производства товаров и услуг (работ) – 497,5 млрд тенге;

количество участников – 48 компаний;

количество рабочих мест – 5 872 человек;

доля казахстанского содержания в общем объеме производства – 65%;

уровень инновационной активности предприятий – 5%.

Постановление введено в действие с 31 июля.