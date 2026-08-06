Почти вдвое увеличилась площадь СЭЗ Актобе
В документе говорится:
Специальная экономическая зона "Актобе" расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы "Южный обход" в южной части города Актобе на территории 1 610 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой, а также субзоны в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области.
Ранее площадь СЭЗ составляла 858 гектаров и не включала субзон.
Поправками обновлен План границ специальной экономической зоны "Актобе".
В частности, предусмотрено, что основная территория специальной экономической зоны "Актобе" будет расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы "Южный обход" в южной части города Актобе на территории 858 гектаров, включая международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой.
Территории субзон специальной экономической зоны "Актобе" составляют:
- Байганин – 15 га;
- Хромтау – 120 га;
- Алга – 80 га;
- Кандыагаш – 137 га;
- Жанажол – 400 га.
Установлены новые целевые индикаторы СЭЗ до 2049 года:
- общий объем инвестиций – 370,7 млрд тенге;
- объем иностранных инвестиций – 140,5 млрд тенге;
- объем отечественных инвестиций – 171,2 млрд тенге;
- объем производства товаров и услуг (работ) – 497,5 млрд тенге;
- количество участников – 48 компаний;
- количество рабочих мест – 5 872 человек;
- доля казахстанского содержания в общем объеме производства – 65%;
- уровень инновационной активности предприятий – 5%.
Постановление введено в действие с 31 июля.