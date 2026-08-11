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Право

В Казахстане внедрят автомобили без водителя: стартует пилотный проект

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 12:37 Фото: unsplash
Министры цифровизации, транспорта и внутренних дел совместным приказом от 31 июля 2026 года запускают пилотный проект по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, сообщает Zakon.kz.

Утверждены правила реализации пилотного проекта.

В документе определено понятие:

  • автотранспортное средство высокой автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством без участия (нахождения в салоне транспортного средства) водителя в пределах штатной эксплуатации (уровень 4 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами);
  • автотранспортное средство условной автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством в пределах штатной эксплуатации, с обязательным нахождением на месте водителя – лица, ответственного за принятие управления автотранспортным средством (уровень 3 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами).

Цели внедрения пилотного проекта:

  • апробация автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, определение условий их допуска к участию в дорожном движении, включая территории и среды штатной эксплуатации;
  • отработка форм и методов государственного контроля, включая порядок мониторинга движения автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, доступ уполномоченных органов к данным, а также процедуры приостановления или прекращения эксплуатации при выявлении нарушений;
  • выработка требований к техническому состоянию, программному обеспечению, кибербезопасности и надежности автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, а также процедур их сертификации, допуска и регулярного контроля в период эксплуатации;
  • сбор правоприменительной практики и аналитических данных, необходимых для последующего внесения изменений в действующее законодательство РК с целью перехода от пилотного проекта к полноценному регулированию автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления.

Пилотный проект реализуется на территории городов Астана, Алматы и Косшы Акмолинской области на испытательных полигонах и по установленным маршрутам дорог общего пользования, определяемым решениями соответствующих акиматов по согласованию со Службой государственной охраны, МВД и Министерством транспорта РК.

"Пилот" продлится 3 года. К участию могут быть допущены юридические лица, которые выразили намерение участвовать в пилотном проекте и соответствуют требованиям.

Субъект пилотного проекта:

  • является юридическим лицом, зарегистрированным на территории РК;
  • является собственником или владельцем автотранспортного средства;
  • предпринимает меры по устранению недостатков системы автоматизированного управления, выявленных в ходе эксплуатации автотранспортного средства;
  • предпринимает необходимые меры по получению информации о несоответствии системы автоматизированного управления требованиям безопасности во время эксплуатации автотранспортного средства;
  • производит обновления программного обеспечения системы автоматизированного управления, которые необходимы для устранения выявленных угроз безопасности участников дорожного движения, включая угрозы информационной безопасности;
  • при эксплуатации автотранспортных средств по запросу Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития предоставляет данные о:

– местоположении автотранспортных средств с указанием статусов – движение в режиме такси (свободен, принимает заказы, свободен, не принимает заказы, занят без пассажира, занят с пассажиром) или вне режима такси;

– государственном регистрационном номере автотранспортных средств.

  • информировать пассажира автотранспортных средств высокой автоматизации о недопустимости вмешательства в управление автотранспортных средств;
  • осуществлять разработку системы внутреннего контроля за удаленными операторами, предусматривающей собственника и (или) владельца автотранспортных средств высокой автоматизации по обучению удаленных операторов в соответствии с программой подготовки и по контролю допуска удаленных операторов к выполнению своих обязанностей;
  • предпринимать меры, направленные на минимизацию рисков для эксплуатации автотранспортного средства, включая, но не ограничиваясь:

– внедрение в систему автоматизированного управления встроенных алгоритмов поиска отказов и определения собственного состояния, а также сбора информации от функциональных датчиков различной физической природы;

– оснащение автотранспортного средства устройством, позволяющим осуществить аварийное отключение системы автоматизированного управления от систем транспортного средства в случае её отказа, как с места водителя, так и дистанционно удаленным оператором;

– организацию регулярного технического обслуживания автотранспортного средства, а также предрейсового контроля его технического состояния;

– внедрение диагностической системы, отслеживающей работоспособность программного обеспечения и электрооборудования в реальном времени;

– организацию централизованной оценки и принятия решения о соответствии среды штатной эксплуатации, в том числе на основе статистических показателей.

Для получения статуса субъекта пилотного проекта следует направить в Министерство искусственного интеллекта сопроводительное письмо с приложением заявления о принятии обязательств, вытекающих из Правил и обеспечении безопасности автотранспортного средства условной или высокой автоматизации.

По результатам рассмотрения Министерство искусственного интеллекта в течение 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения уведомляет юридическое лицо и вносит в правительство соответствующую информацию.

В обязанности удаленного оператора входит осуществление следующих действий в отношении автотранспортных средств высокой автоматизации:

  • диспетчеризация и маршрутизация движения (определение и изменение маршрута движения, активацию и деактивацию);
  • контроль соответствия штатной эксплуатации в пределах технических возможностей систем удаленного мониторинга и установленных субъектом пилотного проекта правил.

Удаленным оператором могут одновременно осуществляться маршрутизация и диспетчеризация более одного автотранспортного средства высокой автоматизации.

Лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством, соответствует следующим требованиям:

  • наличие водительского удостоверения, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории;
  • стаж вождения транспортных средств соответствующей категории не менее трех лет;
  • отсутствие фактов привлечения в течение последних трех лет к административной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения, влекущие лишение права управления транспортными средствами соответствующей категории;
  • отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством соответствующей категории, включая отсутствие признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

Лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством:

  • находится на месте водителя;
  • изучает и выполняет требования руководства по работе с системой автоматизированного управления;
  • контролирует, что система автоматизированного управления используется только в пределах штатной эксплуатации;
  • не отвлекается от контроля движения во время работы системы автоматизированной управления;
  • принимает на себя управление автотранспортным средством в случае возникновения риска нарушений Правил дорожного движения (ПДД);
  • предотвращает возможные ДТП всеми доступными способами с соблюдением ПДД.

Кроме того, такое лицо незамедлительно принимает на себя управление автотранспортным средством путем непосредственного воздействия на органы управления транспортного средства в следующих случаях:

  • получения сигнала от системы автоматизированного управления о такой необходимости;
  • исходя из конкретных обстоятельств лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством, определило, что система автоматизированного управления вышла за пределы штатной эксплуатации или имеет ошибки функционирования;
  • для предотвращения аварийной ситуации или нарушения Правил дорожного движения;
  • для предотвращения выхода из штатной эксплуатации;
  • по своему усмотрению в рамках выполнения рабочих задач.

В случае наступления ДТП лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством, руководствуется действующим законодательством РК с учетом требований правил.

Условиями допуска автотранспортных средств условной и высокой автоматизации к участию в пилотном проекте являются:

  • собственником или владельцем автотранспортного средства является субъект пилотного проекта;
  • наличие свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства РК, выданного в соответствии с Требованиями и особенностями проведения оценки соответствия, либо наличие документа, оформленного по результатам оценки соответствия автотранспортных средств условной или высокой автоматизации, проведенной в установленном указанным техническим регламентом порядке, в том числе в одном из государств – членов Таможенного союза, и действующего на момент выпуска такого автотранспортного средства на территорию Таможенного союза.
  • в свидетельстве о государственной регистрации транспортного средства в графе "Особые отметки" имеется запись "Условная автоматизация управления" или "Высокая автоматизация управления". А в случае ввоза автотранспортных средств условной или высокой автоматизации на основании Требований в графе "Особые отметки" имеется запись "Эксплуатация только на территории Республики Казахстан".

Для субъектов пилотного проекта выпуск в обращение на территории РК автотранспортных средств допускается без оформления электронного паспорта транспортного средства.

Перевозка пассажиров и багажа автотранспортными средствами условной и высокой автоматизации осуществляется с учетом следующих особенностей:

  • автотранспортное средство условной и высокой автоматизации категории M1 или M2;
  • перевозка пассажиров и багажа автотранспортным средством осуществляется на основании публичного договора, заключаемого посредством принятия к выполнению перевозчиком такси, заказа пассажира, посредством интернет-платформ и (или) мобильных приложений заказа такси от субъекта пилотного проекта;
  • при эксплуатации автотранспортного средства при перевозке пассажиров номера контактных телефонов службы технической поддержки субъекта пилотного проекта указываются внутри салона;
  • при перевозке пассажиров и багажа автотранспортным средством высокой автоматизации наличие в нем испытателя не допускается;
  • перевозчик такси, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа автотранспортными средствами условной или высокой автоматизации, подал в местные исполнительные органы уведомление о начале осуществления деятельности в качестве перевозчика такси;
  • перевозчик имеет действующую лицензию на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров и багажа;
  • перевозки такси (M1) и нерегулярные перевозки пассажиров и багажа (M2) осуществляются с соблюдением действующих требований законодательства, предусмотренных для данных видов перевозок.

Субъект пилотного проекта до начала перевозки пассажиров и багажа обязан обеспечить страхование и поддержание в течение всего срока действия пилотного проекта риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в отношении каждого автотранспортного средства.

Субъект пилотного проекта в дополнение к договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обязан поддерживать застрахованным в течение всего срока действия пилотного проекта риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в пользу третьих лиц на сумму 60 миллионов теңге в отношении каждого автотранспортного средства.

Субъект пилотного проекта с момента получения информации о ДТП в течение 30 минут обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя на место дорожно-транспортного происшествия. Также в полицию должны быть предоставлены непрерывные видеозаписи с камер видеонаблюдения автотранспортного средства.

Статус субъекта пилотного проекта приостанавливается в следующих случаях:

  • непредставление отчета о реализации пилотного проекта для целей проведения мониторинга и оценки эффективности и результативности;
  • ДТП с участием автотранспортного средства субъекта пилотного проекта, в результате которого причинен вред здоровью средней тяжести;
  • ДТП с участием автотранспортного средства субъекта пилотного проекта, в результате которого причинены тяжкий вред здоровью либо смерть человека.

Обстоятельства ДТП рассматривает комиссия пилотного проекта совместно с Министерством цифровизации и субъектом пилотного проекта.

Заключение комиссии пилотного проекта является основанием для принятия Министерством искусственного интеллекта решения о приостановлении или прекращения статуса указанного субъекта пилотного проекта.

В ходе мониторинга пилотного проекта оценивается достижение следующих показателей эффективности и результативности:

  • пробег автотранспортных средств высокой автоматизации – не менее 10 000 километров;
  • количество осуществленных пассажирских перевозок – не менее 100 единиц;
  • отсутствие дорожно-транспортных происшествий вследствие доказанной неисправности системы автоматизированного управления.

Приказ вводится в действие с 21 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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