В Казахстане внедрят автомобили без водителя: стартует пилотный проект
Утверждены правила реализации пилотного проекта.
В документе определено понятие:
- автотранспортное средство высокой автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством без участия (нахождения в салоне транспортного средства) водителя в пределах штатной эксплуатации (уровень 4 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами);
- автотранспортное средство условной автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством в пределах штатной эксплуатации, с обязательным нахождением на месте водителя – лица, ответственного за принятие управления автотранспортным средством (уровень 3 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами).
Цели внедрения пилотного проекта:
- апробация автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, определение условий их допуска к участию в дорожном движении, включая территории и среды штатной эксплуатации;
- отработка форм и методов государственного контроля, включая порядок мониторинга движения автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, доступ уполномоченных органов к данным, а также процедуры приостановления или прекращения эксплуатации при выявлении нарушений;
- выработка требований к техническому состоянию, программному обеспечению, кибербезопасности и надежности автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, а также процедур их сертификации, допуска и регулярного контроля в период эксплуатации;
- сбор правоприменительной практики и аналитических данных, необходимых для последующего внесения изменений в действующее законодательство РК с целью перехода от пилотного проекта к полноценному регулированию автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления.
Пилотный проект реализуется на территории городов Астана, Алматы и Косшы Акмолинской области на испытательных полигонах и по установленным маршрутам дорог общего пользования, определяемым решениями соответствующих акиматов по согласованию со Службой государственной охраны, МВД и Министерством транспорта РК.
"Пилот" продлится 3 года. К участию могут быть допущены юридические лица, которые выразили намерение участвовать в пилотном проекте и соответствуют требованиям.
Субъект пилотного проекта:
- является юридическим лицом, зарегистрированным на территории РК;
- является собственником или владельцем автотранспортного средства;
- предпринимает меры по устранению недостатков системы автоматизированного управления, выявленных в ходе эксплуатации автотранспортного средства;
- предпринимает необходимые меры по получению информации о несоответствии системы автоматизированного управления требованиям безопасности во время эксплуатации автотранспортного средства;
- производит обновления программного обеспечения системы автоматизированного управления, которые необходимы для устранения выявленных угроз безопасности участников дорожного движения, включая угрозы информационной безопасности;
- при эксплуатации автотранспортных средств по запросу Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития предоставляет данные о:
– местоположении автотранспортных средств с указанием статусов – движение в режиме такси (свободен, принимает заказы, свободен, не принимает заказы, занят без пассажира, занят с пассажиром) или вне режима такси;
– государственном регистрационном номере автотранспортных средств.
- информировать пассажира автотранспортных средств высокой автоматизации о недопустимости вмешательства в управление автотранспортных средств;
- осуществлять разработку системы внутреннего контроля за удаленными операторами, предусматривающей собственника и (или) владельца автотранспортных средств высокой автоматизации по обучению удаленных операторов в соответствии с программой подготовки и по контролю допуска удаленных операторов к выполнению своих обязанностей;
- предпринимать меры, направленные на минимизацию рисков для эксплуатации автотранспортного средства, включая, но не ограничиваясь:
– внедрение в систему автоматизированного управления встроенных алгоритмов поиска отказов и определения собственного состояния, а также сбора информации от функциональных датчиков различной физической природы;
– оснащение автотранспортного средства устройством, позволяющим осуществить аварийное отключение системы автоматизированного управления от систем транспортного средства в случае её отказа, как с места водителя, так и дистанционно удаленным оператором;
– организацию регулярного технического обслуживания автотранспортного средства, а также предрейсового контроля его технического состояния;
– внедрение диагностической системы, отслеживающей работоспособность программного обеспечения и электрооборудования в реальном времени;
– организацию централизованной оценки и принятия решения о соответствии среды штатной эксплуатации, в том числе на основе статистических показателей.
Для получения статуса субъекта пилотного проекта следует направить в Министерство искусственного интеллекта сопроводительное письмо с приложением заявления о принятии обязательств, вытекающих из Правил и обеспечении безопасности автотранспортного средства условной или высокой автоматизации.
По результатам рассмотрения Министерство искусственного интеллекта в течение 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения уведомляет юридическое лицо и вносит в правительство соответствующую информацию.
В обязанности удаленного оператора входит осуществление следующих действий в отношении автотранспортных средств высокой автоматизации:
- диспетчеризация и маршрутизация движения (определение и изменение маршрута движения, активацию и деактивацию);
- контроль соответствия штатной эксплуатации в пределах технических возможностей систем удаленного мониторинга и установленных субъектом пилотного проекта правил.
Удаленным оператором могут одновременно осуществляться маршрутизация и диспетчеризация более одного автотранспортного средства высокой автоматизации.
Лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством, соответствует следующим требованиям:
- наличие водительского удостоверения, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории;
- стаж вождения транспортных средств соответствующей категории не менее трех лет;
- отсутствие фактов привлечения в течение последних трех лет к административной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения, влекущие лишение права управления транспортными средствами соответствующей категории;
- отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством соответствующей категории, включая отсутствие признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.
Лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством:
- находится на месте водителя;
- изучает и выполняет требования руководства по работе с системой автоматизированного управления;
- контролирует, что система автоматизированного управления используется только в пределах штатной эксплуатации;
- не отвлекается от контроля движения во время работы системы автоматизированной управления;
- принимает на себя управление автотранспортным средством в случае возникновения риска нарушений Правил дорожного движения (ПДД);
- предотвращает возможные ДТП всеми доступными способами с соблюдением ПДД.
Кроме того, такое лицо незамедлительно принимает на себя управление автотранспортным средством путем непосредственного воздействия на органы управления транспортного средства в следующих случаях:
- получения сигнала от системы автоматизированного управления о такой необходимости;
- исходя из конкретных обстоятельств лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством, определило, что система автоматизированного управления вышла за пределы штатной эксплуатации или имеет ошибки функционирования;
- для предотвращения аварийной ситуации или нарушения Правил дорожного движения;
- для предотвращения выхода из штатной эксплуатации;
- по своему усмотрению в рамках выполнения рабочих задач.
В случае наступления ДТП лицо, ответственное за принятие управления автотранспортным средством, руководствуется действующим законодательством РК с учетом требований правил.
Условиями допуска автотранспортных средств условной и высокой автоматизации к участию в пилотном проекте являются:
- собственником или владельцем автотранспортного средства является субъект пилотного проекта;
- наличие свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства РК, выданного в соответствии с Требованиями и особенностями проведения оценки соответствия, либо наличие документа, оформленного по результатам оценки соответствия автотранспортных средств условной или высокой автоматизации, проведенной в установленном указанным техническим регламентом порядке, в том числе в одном из государств – членов Таможенного союза, и действующего на момент выпуска такого автотранспортного средства на территорию Таможенного союза.
- в свидетельстве о государственной регистрации транспортного средства в графе "Особые отметки" имеется запись "Условная автоматизация управления" или "Высокая автоматизация управления". А в случае ввоза автотранспортных средств условной или высокой автоматизации на основании Требований в графе "Особые отметки" имеется запись "Эксплуатация только на территории Республики Казахстан".
Для субъектов пилотного проекта выпуск в обращение на территории РК автотранспортных средств допускается без оформления электронного паспорта транспортного средства.
Перевозка пассажиров и багажа автотранспортными средствами условной и высокой автоматизации осуществляется с учетом следующих особенностей:
- автотранспортное средство условной и высокой автоматизации категории M1 или M2;
- перевозка пассажиров и багажа автотранспортным средством осуществляется на основании публичного договора, заключаемого посредством принятия к выполнению перевозчиком такси, заказа пассажира, посредством интернет-платформ и (или) мобильных приложений заказа такси от субъекта пилотного проекта;
- при эксплуатации автотранспортного средства при перевозке пассажиров номера контактных телефонов службы технической поддержки субъекта пилотного проекта указываются внутри салона;
- при перевозке пассажиров и багажа автотранспортным средством высокой автоматизации наличие в нем испытателя не допускается;
- перевозчик такси, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа автотранспортными средствами условной или высокой автоматизации, подал в местные исполнительные органы уведомление о начале осуществления деятельности в качестве перевозчика такси;
- перевозчик имеет действующую лицензию на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров и багажа;
- перевозки такси (M1) и нерегулярные перевозки пассажиров и багажа (M2) осуществляются с соблюдением действующих требований законодательства, предусмотренных для данных видов перевозок.
Субъект пилотного проекта до начала перевозки пассажиров и багажа обязан обеспечить страхование и поддержание в течение всего срока действия пилотного проекта риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в отношении каждого автотранспортного средства.
Субъект пилотного проекта в дополнение к договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обязан поддерживать застрахованным в течение всего срока действия пилотного проекта риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в пользу третьих лиц на сумму 60 миллионов теңге в отношении каждого автотранспортного средства.
Субъект пилотного проекта с момента получения информации о ДТП в течение 30 минут обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя на место дорожно-транспортного происшествия. Также в полицию должны быть предоставлены непрерывные видеозаписи с камер видеонаблюдения автотранспортного средства.
Статус субъекта пилотного проекта приостанавливается в следующих случаях:
- непредставление отчета о реализации пилотного проекта для целей проведения мониторинга и оценки эффективности и результативности;
- ДТП с участием автотранспортного средства субъекта пилотного проекта, в результате которого причинен вред здоровью средней тяжести;
- ДТП с участием автотранспортного средства субъекта пилотного проекта, в результате которого причинены тяжкий вред здоровью либо смерть человека.
Обстоятельства ДТП рассматривает комиссия пилотного проекта совместно с Министерством цифровизации и субъектом пилотного проекта.
Заключение комиссии пилотного проекта является основанием для принятия Министерством искусственного интеллекта решения о приостановлении или прекращения статуса указанного субъекта пилотного проекта.
В ходе мониторинга пилотного проекта оценивается достижение следующих показателей эффективности и результативности:
- пробег автотранспортных средств высокой автоматизации – не менее 10 000 километров;
- количество осуществленных пассажирских перевозок – не менее 100 единиц;
- отсутствие дорожно-транспортных происшествий вследствие доказанной неисправности системы автоматизированного управления.
Приказ вводится в действие с 21 августа.