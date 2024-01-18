В Казахстане запустили пилотный проект о взыскании адмштрафов по упрощенному производству

Подписан совместный приказ министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 17 января 2024 года "О запуске пилотного проекта "Упрощенное производство", сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект "Упрощенное производство" запускают в городе Тараз Жамбылской области с 18 января 2024 года.

В рамках пилотного проекта также утвержден Алгоритм работы государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (АИС ОИП).

Алгоритм работы государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства описывает порядок работы системы в рамках упрощенного производства о взыскании с граждан РК административных штрафов до 10 МРП (36 920 тенге).

Сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществление ведения дел об административных правонарушениях в электронной форме вносятся в Единый реестр административных производств (ЕРАП).

Долее происходит следующее. При получении из ЕРАП исполнительного документа из АИС ОИП направляется запрос в Базу мобильных граждан для получения номера мобильного телефона должника.

При наличии номера мобильного телефона должника в Базе мобильных граждан в АИС ОИП автоматически возбуждается упрощенное производство и на мобильный телефон направляется уведомление о возбуждении упрощенного производства со ссылкой для скачивания постановления о возбуждении упрощенного производства.

Упрощенное производство предусматривает оплату задолженности по исполнительному документу без оплаты деятельности частного судебного исполнителя в течение 5 календарных дней с момента возбуждения.

После направления должнику уведомления в АИС ОИП проводятся следующие действия.

При получении онлайн оплаты от должника в АИС ОИП прекращается упрощенное производство:

формируется постановление о прекращении упрощенного производства;

направляется в ЕРАП статус о возбуждении и прекращении упрощенного производства;

проставляется статус упрощенного производства "Прекращено".

По истечении 5 календарных дней с момента возбуждения упрощенного производства должнику в АИС ОИП:

формируется постановление об отмене постановления о возбуждении упрощенного производства, исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям;

статус упрощенного производства меняется на "Отменено".

При несогласии должника с фактом возбуждения упрощенного производства после получения уведомления:

должник переходит по ссылке и нажимает на кнопку "Не согласен";

формируется постановление об отмене постановления о возбуждении упрощенного производства, исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям;

статус упрощенного производства меняется на "Отменено".

Совместный приказ вступает в силу с 18 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года.