В Казахстане запустили пилотный проект о взыскании адмштрафов по упрощенному производству
Пилотный проект "Упрощенное производство" запускают в городе Тараз Жамбылской области с 18 января 2024 года.
В рамках пилотного проекта также утвержден Алгоритм работы государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (АИС ОИП).
Алгоритм работы государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства описывает порядок работы системы в рамках упрощенного производства о взыскании с граждан РК административных штрафов до 10 МРП (36 920 тенге).
Сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществление ведения дел об административных правонарушениях в электронной форме вносятся в Единый реестр административных производств (ЕРАП).
Долее происходит следующее. При получении из ЕРАП исполнительного документа из АИС ОИП направляется запрос в Базу мобильных граждан для получения номера мобильного телефона должника.
При наличии номера мобильного телефона должника в Базе мобильных граждан в АИС ОИП автоматически возбуждается упрощенное производство и на мобильный телефон направляется уведомление о возбуждении упрощенного производства со ссылкой для скачивания постановления о возбуждении упрощенного производства.
Упрощенное производство предусматривает оплату задолженности по исполнительному документу без оплаты деятельности частного судебного исполнителя в течение 5 календарных дней с момента возбуждения.
После направления должнику уведомления в АИС ОИП проводятся следующие действия.
При получении онлайн оплаты от должника в АИС ОИП прекращается упрощенное производство:
- формируется постановление о прекращении упрощенного производства;
- направляется в ЕРАП статус о возбуждении и прекращении упрощенного производства;
- проставляется статус упрощенного производства "Прекращено".
По истечении 5 календарных дней с момента возбуждения упрощенного производства должнику в АИС ОИП:
- формируется постановление об отмене постановления о возбуждении упрощенного производства, исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям;
- статус упрощенного производства меняется на "Отменено".
При несогласии должника с фактом возбуждения упрощенного производства после получения уведомления:
- должник переходит по ссылке и нажимает на кнопку "Не согласен";
- формируется постановление об отмене постановления о возбуждении упрощенного производства, исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям;
- статус упрощенного производства меняется на "Отменено".
Совместный приказ вступает в силу с 18 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года.