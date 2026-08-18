Изменились правила вознаграждения казахстанцев, сообщивших о невыдаче чека при покупках

Правительство постановлением от 12 августа 2026 года изменило Правила вознаграждения лиц, сообщивших о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования для приема платежей с использованием платежных карточек, при подтверждении факта, сообщает Zakon.kz.

Поправками написание национальной валюты "теңге" приведено в соответствие с новой Конституцией.

Сама сумма вознаграждения осталась прежней. Так, говорится:

Лицо, сообщившее о фактах нарушения, в случае подтверждения такого факта подлежит вознаграждению в размере 1 000 теңге.

Лицо сообщает в территориальные органы государственных доходов о фактах нарушения посредством мобильного приложения c заполнением данных:

о фактах нарушения (невыдача чека, отказ в приеме банковской карты) с вложением видеофиксации нарушения;

позволяющих идентифицировать субъекта предпринимательства, частного нотариуса, в том числе адрес места осуществления деятельности, наименование объекта, связанного с налогообложением (при его наличии), номер бутика и этажа в торговом доме (при его наличии), номер места на рынке (при его наличии), номер офиса и этажа (при его наличии);

банковские квитанции о переводе денег посредством мобильных переводов.

Напомним, ранее указывались данные, по которым можно было идентифицировать заявителя – его ФИО и ИИН.

Видеофиксация нарушения производится в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 145 Гражданского кодекса РК, с согласия лица. Органы государственных доходов рассматривают обращение в порядке, предусмотренном АППК РК.

о согласии в получении либо об отказе в получении вознаграждения за сообщение о факте нарушения.

В случае установления факта нарушения территориальным органом государственных доходов применяются меры по привлечению лица, совершившего нарушение, к административной ответственности в соответствии со статьями 194, 195 и 284 КоАП.

Постановление вводится в действие с 25 августа.