Обновлены требования к системе сбора, хранения и утилизации отходов производителей

Министр экологии приказом от 12 августа 2026 года обновил Требования к применяемой производителем или импортером собственной системе сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов, сообщает Zakon.kz.

Применение собственной системы сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов заключается в обеспечении выполнения обязательств физическими и юридическими лицами (производитель или импортер, осуществляющих производство на территории РК и ввоз на территорию РК отдельных видов продукции (товаров), на которые распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров).

При применении собственной системы сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов, производитель или импортер обеспечивает:

сбор отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление, при этом сбор отходов осуществляется исключительно на территории РК;

транспортировку отходов, которая осуществляется транспортными средствами, принадлежащими производителю (импортеру) на праве собственности или ином другом законном основании;

проверку состояния, очистку и ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки, в случае если технологическим регламентом производителя (импортера) на деятельность по сбору, транспортировке, подготовке к повторному использованию, сортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и утилизации отходов с описанием использования собственной техники и оборудования для сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов предусмотрена подготовка к повторному использованию отходов;

разделение отходов по их видам или фракциям либо разбор отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению отходов, в случае если технологическим регламентом предусмотрена сортировка отходов;

подвержение отходов физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими, которое осуществляется отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора или на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению, в случае если технологическим регламентом предусмотрена обработка отходов.

Также производитель или импортер обеспечивает переработку отходов на территории РК:

для производителей:

до 1 января 2028 года не менее 30 процентов от массы продукции (товаров), реализованной в соответствующем полугодии.

для импортеров:

до 1 января 2028 года не менее 30 процентов от массы продукции (товаров), импортированной в соответствующем полугодии.

Помимо этого производители и импортеры применяют:

механическую, физико-химическую или биологическую обработку отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств, в случае если технологическим регламентом предусмотрено обезвреживание отходов;

использование отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов утилизации отходов, в случае если технологическим регламентом предусмотрена утилизация отходов.

Приказ вводится в действие с 8 сентября.

