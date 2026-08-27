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Право

Профессиональный стандарт психолога примут в Казахстане

стандарт психолога, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 10:44 Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты разработало профессиональный стандарт психолога, сообщает Zakon.kz.

Основная цель профессиональной деятельности в рамках профессионального стандарта – оказание квалифицированной, этичной и научно обоснованной психологической помощи детям и подросткам, лицам с ограниченными возможностями и нарушениями развития, а также физическим и юридическим лицам, обращающимся за психологической помощью в частном порядке, посредством психологической диагностики, консультирования, коррекции, реабилитации, абилитации, психопрофилактики и психологического просвещения, направленной на сохранение и укрепление психологического благополучия, адаптации и качества жизни.

Стандарт охватывает деятельность психологов в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в форме частной практики.

В Минтруда пояснили, что проект разработан в целях реализации положений Закона "О профессиональных квалификациях", обеспечения единого методологического подхода к разработке и актуализации отраслевых рамок квалификаций, повышения качества их подготовки, а также усиления связи отраслевых рамок квалификаций с текущими и перспективными потребностями рынка труда.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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