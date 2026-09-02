К гадалке не ходи: 2 сентября вступил в силу закон "О психологической деятельности"

Отныне в Казахстане запрещается именовать себя психологами всем, кто не включен в государственный реестр психологов. И даже "использовать иные производные и родственные наименования слову "психо-" для обозначения своей деятельности, чтобы не вводить клиентов в заблуждение, пишет Zakon.kz.

В Казахстане определились с тем, что считать психологической практикой (деятельностью), а также с требованиями, собственно, к психологам. Закон РК от 2 июля 2026 года № 332-VIII "О психологической деятельности" вводится в действие 2 сентября 2026 года (за одним исключением, о котором ниже).

Уточним, что РК – лишь вторая юрисдикция в ЕАЭС (после Республики Беларуси), где есть подобный закон. Правда, в РБ он называется "Об оказании психологической помощи". Есть разница.

А, скажем, в РФ аналогичные законопроекты разрабатываются давно, но с завидным постоянством предложенные варианты отклоняются: в 1996, 1998, 2014, 2022 и 2025 годах.

Однако в Казахстане закон принят весьма оперативно. Особенно учитывая непростой предмет, о котором идет речь. В чем сложность?

О некоторых аспектах Zakon.kz ранее публиковал статью. Речь в ней шла о первоначальном законопроекте (февраль 2026 года, который поступил тогда в Парламент). Надо признать, многие спорные моменты, о которых говорилось в статье, были устранены. Полагаем, что, объяснив эту корректировку, показав законотворческий процесс в динамике, мы тем нагляднее сможем представить читателю смысл и значение нового закона.

Символично при этом, что и сама психотерапия имеет целью своей коррекцию... Но к конкретике.

Психологи, психиатры, психоаналитики и духовные целители

Во-первых, на уровне норм решена возможная проблема, распространенная в странах, где поход к "мозгоправу" – обычное дело. Есть ведь психологи, а есть психиатры.

Цель у них, в принципе, одна: добиться психологического благополучия, т.е. "состояния физического лица, при котором обеспечены стабильность психоэмоционального состояния, способность преодолевать трудные жизненные ситуации" (пп. 6) статьи 1 Закона РК "О психологической деятельности").

Но есть важный нюанс. Психологи оказывают помощь исключительно не медикаментозно, но путем "профилактики, диагностики, коррекции, консультирования, сопровождения и поддержки". Это международный стандарт, и он соблюден в РК.

"Действие настоящего Закона не распространяется на отношения в сфере оказания специализированной медицинской помощи, которые регулируются в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК в области здравоохранения". Пункт 2 статьи 3 Закона РК "О психологической деятельности"

Когда же пациента лечат от разных "нервных" болезней посредством таблеток, уколов и т.п., это уже психиатрия.

Важно не допускать в одном лице объединения этих профессий, которое привело бы к профанации (по крайней мере, частично) психологической помощи как таковой. Некоторым клиентам ведь без разницы, как называть специалиста: человек один, кабинет один, главное, чтобы имел право антидепрессанты выписывать. А первоначальный вариант законопроекта не исключал такого объединения.

Процитируем норму, которую предлагали (пункт 1 статьи 10 законопроекта, датируемого февралем 2026 года). "Психологическую деятельность вправе осуществлять лица, имеющие высшее и (или) послевузовское педагогическое или медицинское образование, прошедшие переподготовку не менее 900 часов в организациях высшего и послевузовского образования".

Т.е. человек, имеющий высшее медицинское образование в сфере психиатрии, дополнительно прошел бы полугодовые курсы "на психолога" – и вот он, новый специалист психотерапевт-психиатр. Как первый, он лечит беседами (в некоторых странах даже используется такой термин – разговорная терапия). Как второй, если мотивационные речи не помогают, прибегает к фармакологии.

Повторимся, это нередко используемый прием в странах, скажем так, с развитой психологической традицией.

Так вот, подчеркнем, в ходе обсуждения данную возможность (именно в таком виде) из финальной редакции закона убрали. Однако и окончательно вопрос пока не решили. Статья 15 Закона РК "О психологической деятельности", регулирующая, каково должно быть образование психолога, сообщает лишь, что:

"Профессиональная подготовка психолога осуществляется на базе организаций высшего и (или) послевузовского образования, имеющих профильные кафедры в области психологии".

Но это слишком общо: "на базе". Ведь такая формулировка не исключает и вышеупомянутых курсов переподготовки для людей, уже имеющих определенное высшее образование... Конкретные же квалификационные требования – чтобы получившие "корочку" психологи прошли сертификацию – будут утверждены отдельно. И не сейчас: статья 17 "Сертификация психологов" вступит в силу лишь 1 января 2028 года.

Тогда и посмотрим.

Но дело не только в образовании. Есть и другая проблема (она, в общем-то, и является одной из главных причин принятия закона). Психологами представляются шарлатаны всех мастей. В помощь им то, что психология как наука и практика появилась относительно недавно. Границы и даже термины не вполне устоялись.

Вот чтобы отфильтровать всех этих "духовных целителей", закон и устанавливает (в статье 13), что все претендующие называться психологами лица должны состоять в государственном реестре психологов.

Если они осуществляют психологическую деятельность в государственных организациях или автономных организациях образования – в реестр они включаются на основании сведений из цифровых систем государственных органов. Если же ведут частную практику или состоят в трудовых отношениях с работодателем – должны зарегистрироваться в реестре.

Лицам же, не прошедшим регистрацию, запрещено:

осуществлять психологическую деятельность и оказывать психологическую помощь, установленную Законом; именовать себя психологами, а также использовать иные производные (скажем, называть себя психоаналитиками) и родственные наименования слову "психо-", способные ввести в заблуждение об осуществлении психологической деятельности; проводить медицинскую диагностику и назначать медикаментозное лечение, использовать психоактивные вещества и (или) психоактивные методы, влияющие на сознание человека, а также другие методы, причиняющие вред жизни и здоровью человека.

Заметьте, не только психоактивные вещества, но даже и методы!

Время же на регистрацию закон (статья 21) дает один год со дня введения его в действие. И вот эти требования относительно регистрации – другой важный момент, который четко урегулирован в финальной редакции документа.

Психологическая деятельность или помощь: разница

Еще один нюанс. С самого начала законопроект носил название "О психологической деятельности" и закон сохранил его. При этом в самом тексте казахстанского проекта речь ранее порой шла о психологической помощи. И это не просто оттенки смыслов: разница принципиальная.

"Граждане имеют право на психологическую помощь, оказываемую безвозмездно или на платной основе организациями, осуществляющими психологическую деятельность, а также в частном порядке в соответствии с законодательством РК" (статья 18 законопроекта (февраль 2026 года) "О психологической деятельности").

Безвозмездно! Вот главное слово.

Если государство обязуется бесплатно оказывать психологическую помощь, это на самом деле можно рассматривать как еще один вид помощи населению наряду с уже существующими: медицинской, юридической, социальной.

И это не только дополнительные бюджетные расходы. Но и организационные усилия. Должны ли соответствующие кабинеты быть в больницах и поликлиниках, по аналогии с медпунктами функционировать в школах и вузах, пансионатах, в местах не столь отдаленных, наконец?

Именно такой подход выбран в упомянутом выше белорусском законе "Об оказании психологической помощи" (в статье 17, желающие могут пройти по ссылке и ознакомиться).

Но насколько оправдано равнять психологическую помощь с медицинской и юридической? Вопрос открытый, однако в Казахстане в итоге от этого приравнивания отказались (в частности, убрали процитированную выше редакцию статьи 18 законопроекта; в принятом законе в данной статье другая норма).

Остановились на понятии "психологическая деятельность", которая не предусматривает гарантию предоставления помощи населению именно безвозмездно со стороны государства. Это, впрочем, не значит, что бесплатно психологическую помощь не будут оказывать вовсе. Но лишь в определенных ситуациях:

в тех случаях, когда это предписано Законом РК "О профилактике правонарушений";

если речь идет о психологической деятельности, осуществляемой в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и Вооруженных силах РК.

Профессиональная тайна психолога

Есть еще кое-какие моменты. Так, одним из основных принципов психологической деятельности является конфиденциальность, заявленная в пп. 3) пункта 3 Закона РК "О психологической деятельности".

Что это такое? Посещение психолога благоразумней оставить в информационной тишине, на всякий случай не афишируя содержание бесед и даже имя: мало ли какие могут произойти утечки... В законе прямо говорится о профессиональной тайне психолога. Это:

"Информация, полученная психологом в процессе психологической деятельности, не подлежащая разглашению без письменного согласия получателя психологической помощи". Пп. 1) статьи 1 Закона РК "О психологической деятельности".

А обязанностью психолога является "соблюдать профессиональную тайну и обеспечивать конфиденциальность сведений, информации, полученных в процессе осуществления психологической деятельности" (пп. 9) пункта 2 статьи 11 Закона).

Но уже следом (в пп. 10) указывается, что "психолог обязан незамедлительно уведомить соответствующие органы в случае угрозы жизни и здоровью получателя психологической помощи или третьих лиц".

Вот так: от психолога требуют одновременно и соблюсти тайну, и сообщить о ней в "соответствующие органы" в случае возможной беды. Непростая дилемма. С одной стороны, неразрешимого противоречия вроде бы нет. Если тайна клиента, которой тот поделился со специалистом, никому не угрожает, ее разглашать нельзя. Если же опасность есть, надо ее предупреждать, рассказав секрет кому следует.

Но смущают формулировки. Что за "соответствующие органы"? Такого определения в законах нет. И почему бы не сформулировать четче: что в случае угрозы жизни и здоровью психолог должен сообщить об этом – подчеркиваем – в правоохранительные органы, даже если информация об угрозе стала известна – еще раз подчеркиваем – из доверенной психологу профессиональной тайны.

Тогда бы исчезли недосказанность и двусмысленность. Совершенно необязательные – особенно в случае, если впоследствии между клиентом и психологом возникнет гражданско-правовой спор...

А в завершение вот какое соображение. Охраняемых законом тайн немало. Это коммерческая и служебная тайны (статья 126 Гражданского кодекса), семейная и личная тайны, в том числе интимной жизни, адвокатская тайна, тайна медицинского работника, банковских вкладов и иные (статья 144 ГК). Нарушение их наказывается при нанесении существенного вреда в уголовном порядке (статьи 147 и 148 УК), не говоря уже о случаях, касающихся утечки и разглашения государственных секретов (статьи 185 и 186 УК).

Но в этом ряду тайна психолога видится особенной. Нетрудно уловить некие общие черты в сеансе у психолога и, например, исповеди у священнослужителя. В обоих случаях чувствительная личная информация передается постороннему лицу самим ее носителем, причем добровольно, делая человека крайне уязвимым. Не напрашиваются ли в связи с этим параллели с тайной исповеди (тем более, что и переводится слово "психология" как наука о душе)?

Однако тайна исповеди, уточним, прямо защищена Уголовно-процессуальным кодексом РК. Статья 78 УПК (пп. 4) части 2) предписывает, что в числе лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетеля, значится также "священнослужитель – об обстоятельствах, известных ему из исповеди".

Свидетельский иммунитет, кстати, есть также у некоторых лиц, участвующих в судебном процессе, медиации или арбитраже: судьи, адвоката, присяжного заседателя, арбитра, медиатора.

Психологов же в списке пока нет. Будут ли – вопрос. Закон только вступил в действие, и практика покажет, станут ли делиться сокровенным с психологами их подопечные без абсолютной защиты тайн закоулков сознания.