Токаев подписал закон, касающийся деятельности специальных госорганов Казахстана
Фото: Zakon.kz
В Казахстане обновлено законодательство, регулирующее деятельность специальных государственных органов, передает Zakon.kz.
Об этом 10 июня 2026 года сообщили в Акорде.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
4 июня 2026 года депутаты Сената в двух чтениях одобрили поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов Казахстана.
Основная цель данных норм – четко определить правовые пределы применения силы, обеспечить безопасность граждан и установить ответственность сотрудников.
Ожидается, что принятие данных законов позволит повысить устойчивость системы государственной безопасности, усилить эффективность правовых механизмов и обеспечить более надежную защиту национальных интересов нашей страны.
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