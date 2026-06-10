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Право

Токаев подписал закон, касающийся деятельности специальных госорганов Казахстана

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 22:23 Фото: Zakon.kz
В Казахстане обновлено законодательство, регулирующее деятельность специальных государственных органов, передает Zakon.kz.

Об этом 10 июня 2026 года сообщили в Акорде.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

4 июня 2026 года депутаты Сената в двух чтениях одобрили поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов Казахстана.

Основная цель данных норм – четко определить правовые пределы применения силы, обеспечить безопасность граждан и установить ответственность сотрудников.

Ожидается, что принятие данных законов позволит повысить устойчивость системы государственной безопасности, усилить эффективность правовых механизмов и обеспечить более надежную защиту национальных интересов нашей страны.

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Канат Болысбек
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