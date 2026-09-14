Правительство расширило функции Министерства труда и социальной защиты

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 1 сентября 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: разработка и утверждение методики расчета стоимости разработки профессиональных стандартов;

определение рабочего органа для осуществления организационного и технического сопровождения процессов аккредитации центров признания профессиональных квалификаций;

определение порядка признания международных сертификатов, подтверждающих профессиональные квалификации и навыки;

утверждение правил трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы;

согласование квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных организациях образования, разрабатываемых по форме, утверждаемой уполномоченным органом по делам государственной службы, и утверждаемых уполномоченным органом в области образования;

учет результатов профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля в области миграции населения;

разработка и утверждение стандарта оказания услуг в центрах активного долголетия;

определение порядка осуществления мониторинга местными исполнительными органами за деятельностью поставщиков товаров и (или) услуг на портале социальных услуг;

разработка и утверждение правил осуществления платформенной занятости;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области признания профессиональных квалификаций психологов;

обеспечение взаимодействия государственных органов, государственных и неправительственных организаций, участвующих в разработке и реализации мер в сфере психологической деятельности;

утверждение формы информированного согласия получателя психологической помощи или его законного представителя;

разработка и утверждение порядка ведения государственного реестра психологов, а также включения их в государственный реестр психологов и исключения из него;

разработка и утверждение кодекса этики психологов;

ведение государственного реестра психологов на цифровой платформе национальной системы квалификаций; Вводятся в действие с 1 января 2027 года: разработка и утверждение методики расчета прогнозируемого количества получателей по категориям выплат за счет бюджетных средств;

разработка и утверждение правил взаимодействия государственных органов по ведению, заполнению и обеспечению полноты и достоверности данных, вносимых в цифровую карту семьи, по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

определение порядка назначения и осуществления выплаты государственного пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери;

определение порядка исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), социальной выплаты по уходу;

определение порядка исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальной выплаты по случаю потери работы;

определение порядка исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственных социальных пособий по инвалидности;

определение порядка исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности;

определение порядка назначения и выплаты государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы;

разработка и утверждение порядка назначения и выплаты специального государственного пособия;

утверждение перечня городов и периодов ведения боевых действий, при участии в которых назначается специальное государственное пособие;

утверждение перечня периодов ведения боевых действий на территории других государств, при участии в которых назначается специальное государственное пособие;

утверждение перечня государств, территорий и периодов ведения боевых действий, при участии в которых назначается специальное государственное пособие;

утверждение перечня медалей бывшего Союза ССР, отнесенных к наградам за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, при награждении которыми назначается специальное государственное пособие;

определение сроков и порядка дачи согласия лицами (семьями), членами семьи, домохозяйствами, претендующими на меры социальной защиты, получающими их, а также повторно обратившимися за их предоставлением, на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, по согласованию с Национальным Банком РК, а также сведения о сумме долга по кредитам, периодическом (ежемесячном) платеже по кредитам, просроченной или остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием. Кроме того, положение дополнено полномочиями руководителя аппарата Министерства: организует реализацию целей, возложенных на Министерство; организует, координирует и контролирует деятельность структурных подразделений Министерства в пределах своей компетенции;

организует материально-техническое, организационно-правовое и финансовое обеспечение деятельности Министерства и его ведомств;

после согласования с первым руководителем Министерства утверждает штатную численность и штатное расписание Министерства в пределах лимита штатной численности Министерства, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;

организует работу по реализации плана развития Министерства;

по согласованию с первым руководителем Министерства назначает на должности и освобождает от должностей руководителей департаментов и самостоятельных управлений Министерства, курируемых первым руководителем Министерства или его заместителями, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих аппарата Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий Министерства;

осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;

решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим аппарата Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок Министерства;

обеспечивает подготовку бюджетного запроса Министерства, представляет бюджетный запрос первому руководителю Министерства, а также выполняет иные процедуры бюджетного процесса;

контролирует ход исполнения решений, принятых первым руководителем Министерства и его заместителями;

принимает правовые акты индивидуального применения;

утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям;

принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с законодательством РК". Постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением ряда абзацев.

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