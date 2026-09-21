#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Право

Инватакси и детские коляски в автобусе: как использовать и провозить

Инватакси, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:26 Фото: gov.kz
Приказом и. о. министра транспорта от 15 сентября 2026 года внесены изменения в Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом (инватакси), сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что услуги инватакси оказываются лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, имеющим показания в соответствии с приказом и.о. министра здравоохранения от 3 сентября 2026 года "Об утверждении перечня медицинских показаний для оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью на инватакси."

При этом расширение Перечня, увеличение количества часов или рейсов, предусмотренных на услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, допускается по решению местных исполнительных органов с учетом возможностей местного бюджета.

Указывается, что лицо с инвалидностью или ребенок с инвалидностью, имеющий медицинские показания к оказанию услуг инватакси, сопровождается в поездке одним лицом.

Лицо с инвалидностью допускается к перевозке на инватакси только при наличии сопровождающего лица при:

  • невозможности самостоятельного передвижения, в том числе с использованием специальных средств передвижения;
  • оказании услуг по перевозке детей с инвалидностью на инватакси при сопровождении их законным представителем;
  • сопровождении индивидуальным помощником или законным представителем лица с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше.

При перевозке лица с инвалидностью допускается перевозка вместе с ним его ребенка в возрасте до 14 лет.

Как отмечается, перевозка инватакси посторонних лиц, не имеющих медицинские показания к оказанию услуг инватакси или не являющихся сопровождающим лицом, не допускается.

При подаче заявления на получение услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси через портал социальных услуг, лицо с инвалидностью или его законный представитель информирует местный исполнительный орган о наличии либо отсутствии потребности в сопровождающем лице.

При подаче заявления на получение услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси посредством государственных закупок, лицо с инвалидностью или его законный представитель информирует организацию, оказывающую услугу инватакси, о наличии либо отсутствии потребности в сопровождающем лице.

Оказание услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси осуществляется на основании действующего заключения ВКК в пределах населенного пункта.

Местные исполнительные органы устанавливают количество часов или рейсов, предусмотренных на услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси.

Переход лица с инвалидностью в другую категорию производится со следующего месяца после поступления сведений из цифровых систем или подачи заявления.

Оказание услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси прекращается со дня наступлении следующих обстоятельств:

  • изменения группы инвалидности;
  • смена постоянного места регистрации;
  • выезда за пределы РК на постоянное место жительство либо смерти лица с инвалидностью.

Вместе с тем в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, за исключением городов республиканского значения, столицы, уточняется:

На маршрутах регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа разрешается в салоне автобуса, микроавтобуса провозить с собой бесплатно одну ручную кладь размером до 60х40х20 см и весом не более 20 кг, а также инвалидную коляску, одну пару лыж в чехле, детскую коляску или санки (только в автобусах).

При высокой заполняемости пассажирами салона автобуса допускается провоз детской коляски в салоне данного автобуса в сложенном виде при наличии свободного места для родителя и при условии, что детская коляска не препятствует свободному перемещению пассажиров.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Инватакси
15:20, 29 апреля 2026
Изменились правила перевозки лиц с инвалидностью на инватакси
Инватакси
16:10, 02 февраля 2026
Перевозка лиц с инвалидностью на инватакси: внесены изменения
автомобиль для перевозки инвалидов
09:20, 02 июля 2025
Услуги инватакси: внесены изменения в правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по спортивной гимнастике
14:30, Сегодня
Капитан гимнастов Казахстана Азизов прокомментировал выступление команды на Азиаде
Бахтиёр Зайнутдинов на поле в форме &quot;Динамо&quot;
14:19, Сегодня
Бахтиёр Зайнутдинов может перейти в "Ордабасы"
Асель Канай после удачного приема
14:01, Сегодня
Титулованная каратистка из Казахстана Асель Канай проиграла финал Азиады в Японии
Абдулвахоб Рашидов
13:49, Сегодня
Узбекистан с камбэком завоевал первое "золото" Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: