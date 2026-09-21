Инватакси и детские коляски в автобусе: как использовать и провозить

Приказом и. о. министра транспорта от 15 сентября 2026 года внесены изменения в Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом (инватакси), сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что услуги инватакси оказываются лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, имеющим показания в соответствии с приказом и.о. министра здравоохранения от 3 сентября 2026 года "Об утверждении перечня медицинских показаний для оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью на инватакси."

При этом расширение Перечня, увеличение количества часов или рейсов, предусмотренных на услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, допускается по решению местных исполнительных органов с учетом возможностей местного бюджета.

Указывается, что лицо с инвалидностью или ребенок с инвалидностью, имеющий медицинские показания к оказанию услуг инватакси, сопровождается в поездке одним лицом.

Лицо с инвалидностью допускается к перевозке на инватакси только при наличии сопровождающего лица при:

невозможности самостоятельного передвижения, в том числе с использованием специальных средств передвижения;

оказании услуг по перевозке детей с инвалидностью на инватакси при сопровождении их законным представителем;

сопровождении индивидуальным помощником или законным представителем лица с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше.

При перевозке лица с инвалидностью допускается перевозка вместе с ним его ребенка в возрасте до 14 лет.

Как отмечается, перевозка инватакси посторонних лиц, не имеющих медицинские показания к оказанию услуг инватакси или не являющихся сопровождающим лицом, не допускается.

При подаче заявления на получение услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси через портал социальных услуг, лицо с инвалидностью или его законный представитель информирует местный исполнительный орган о наличии либо отсутствии потребности в сопровождающем лице.

При подаче заявления на получение услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси посредством государственных закупок, лицо с инвалидностью или его законный представитель информирует организацию, оказывающую услугу инватакси, о наличии либо отсутствии потребности в сопровождающем лице.

Оказание услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси осуществляется на основании действующего заключения ВКК в пределах населенного пункта.

Местные исполнительные органы устанавливают количество часов или рейсов, предусмотренных на услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси.

Переход лица с инвалидностью в другую категорию производится со следующего месяца после поступления сведений из цифровых систем или подачи заявления.

Оказание услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси прекращается со дня наступлении следующих обстоятельств:

изменения группы инвалидности;

смена постоянного места регистрации;

выезда за пределы РК на постоянное место жительство либо смерти лица с инвалидностью.

Вместе с тем в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, за исключением городов республиканского значения, столицы, уточняется:

На маршрутах регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа разрешается в салоне автобуса, микроавтобуса провозить с собой бесплатно одну ручную кладь размером до 60х40х20 см и весом не более 20 кг, а также инвалидную коляску, одну пару лыж в чехле, детскую коляску или санки (только в автобусах).

При высокой заполняемости пассажирами салона автобуса допускается провоз детской коляски в салоне данного автобуса в сложенном виде при наличии свободного места для родителя и при условии, что детская коляска не препятствует свободному перемещению пассажиров.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2026 года.