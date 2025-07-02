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Право

Услуги инватакси: внесены изменения в правила

автомобиль для перевозки инвалидов, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 09:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом и.о. министра транспорта от 19 июня 2025 года внесены изменения в Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования, предъявляемые к оказанию услуги, дополнены подпунктом о наличии дежурных инватакси для обслуживания лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в вечернее и ночное время суток, выходные и праздничные дни.

Кроме того, уточняется, что показаниями к оказанию услуги инватакси лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью являются:

  • диагнозы "Расстройство аутистического спектра", диагноз "Умственная отсталость" с наличием в структуре психического состояния стойкого значительного нарушения в поведении, синдром Дауна, юношеский остеохондроз бедра и таза, болезни глаза и его придаточного аппарата, врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости, последствия травм головы, сирингомиелия, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, хроническая почечная недостаточность 4 степени, двухсторонний уретрогидронефроз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха, другая потеря слуха, злокачественные новообразования, дистония, наследственная атаксия, спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы, первичные поражения мышц, рассеянный склероз, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы, spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала), синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью, другие приобретенные деформации конечностей, другие нарушения мышцы, последствия цереброваскулярных болезней, перелом бедренной кости, посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках, последствия травм нижних конечностей, болезни нервной системы, в личном анамнезе болезни нервной системы и органов чувств, другие уточненные поражения центральной нервной системы, шизофрения, микроцефалия, другие уточненные врожденные аномалии мозга, гиперинсулинизм, другие нарушения нервной системы, эпилепсия, церебральный паралич, другие паралитические синдромы, myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса, спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы, другие миопатии, сколиоз. 

Основанием для предоставления услуги инватакси лицам и детям с инвалидностью первой, второй или третьей группы (в том числе возрастом до 7 лет) является действующее заключение врачебно-консультационной комиссии на срок установления инвалидности.

Для получения услуги лицу с инвалидностью необходимо представить в организацию, оказывающую услугу инватакси, следующие документы:

  • заявление (в произвольной форме);
  • документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении;
  • заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у;
  • справку об инвалидности.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются лицу с инвалидностью.

Документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.

При отсутствии в медицинском учреждении (поликлинике) профильного специалиста, соответствующего основному или сопутствующему диагнозу ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью, врачебно-консультационная комиссия медицинского учреждения (поликлиники) берет за основу заключение частного профильного специалиста, имеющего соответствующую квалификацию и лицензию на медицинскую деятельность.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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