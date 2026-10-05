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Право

В Казахстане появятся центры развития и раннего вмешательства для детей

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 09:52 Фото: pexels
Министерство здравоохранения подготовило поправки в ряд НПА, предусматривающие организацию и проведение мероприятий по раннему вмешательству, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено, что в организациях первичной медико-санитарной помощи для раннего выявления нарушений развития детей до шести лет создаются центры развития и раннего вмешательства.

Центры развития и раннего вмешательства осуществляют скрининговые исследования, мониторинг реализации индивидуального плана для раннего вмешательства в соответствии с законодательством РК.

Проект определяет порядок организации раннего вмешательства, единый алгоритм работы и интеграцию новых подходов в системе здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что раннее вмешательство направлено на определение индивидуальных потребностей ребенка и семьи, своевременное предоставление медицинской, психологической, коррекционно-развивающей помощи, предупреждение или уменьшение выраженности нарушений развития, развитие функциональных навыков ребенка и повышение его самостоятельности, обучение и поддержку родителей (законных представителей), а также обеспечение непрерывности наблюдения и сопровождения ребенка.

Реализация данных мер направлена на создание эффективной системы поддержки детей и семей, улучшение качества жизни детей с особенностями развития и дальнейшее снижение уровня детской инвалидности в Казахстане.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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