В Казахстане появятся центры развития и раннего вмешательства для детей

Министерство здравоохранения подготовило поправки в ряд НПА, предусматривающие организацию и проведение мероприятий по раннему вмешательству, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено, что в организациях первичной медико-санитарной помощи для раннего выявления нарушений развития детей до шести лет создаются центры развития и раннего вмешательства.

Центры развития и раннего вмешательства осуществляют скрининговые исследования, мониторинг реализации индивидуального плана для раннего вмешательства в соответствии с законодательством РК.

Проект определяет порядок организации раннего вмешательства, единый алгоритм работы и интеграцию новых подходов в системе здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что раннее вмешательство направлено на определение индивидуальных потребностей ребенка и семьи, своевременное предоставление медицинской, психологической, коррекционно-развивающей помощи, предупреждение или уменьшение выраженности нарушений развития, развитие функциональных навыков ребенка и повышение его самостоятельности, обучение и поддержку родителей (законных представителей), а также обеспечение непрерывности наблюдения и сопровождения ребенка.

Реализация данных мер направлена на создание эффективной системы поддержки детей и семей, улучшение качества жизни детей с особенностями развития и дальнейшее снижение уровня детской инвалидности в Казахстане.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября.