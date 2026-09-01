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Право

В Казахстане усовершенствуют механизм страхования жизни и здоровья медработников

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 14:38 Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило поправки в ряд НПА по вопросам совершенствования социального законодательства, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на совершенствование механизмов страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также страхования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей, повышение уровня их социальной и правовой защищенности.

В частности, предусматривается:

  • введение типового договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей;
  • расширение страховой защиты в части профессиональной ответственности на врачей-интернов и врачей-резидентов в период их обучения;
  • совершенствование порядка заключения, изменения и исполнения договоров сострахования профессиональной ответственности медицинских работников;
  • определение случаев страхового возмещения в случае причинения вреда жизни и здоровью медицинского работника в результате насильственных действий со стороны третьих лиц при осуществлении им профессиональных обязанностей;
  • совершенствование порядка осуществления страховых выплат и взаимодействия между субъектами здравоохранения, медицинскими работниками, пациентами и Администратором единого страхового (перестраховочного) пула.

Как отмечают в Минздраве, реализация проекта способствует повышению защищенности медицинских работников при исполнении профессиональных обязанностей, совершенствованию механизмов защиты пациентов, снижению правовых и финансовых рисков участников системы здравоохранения, а также повышению прозрачности и эффективности процессов страхования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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