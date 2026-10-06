Использование задержанных на таможне товаров: внесены изменения

Приказом министра финансов внесены изменения в Правил реализации, использования и уничтожения задержанных товаров, возмещения расходов по их перевозке (погрузке, выгрузке), хранению, иных расходов, связанных с подготовкой к реализации задержанных товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что орган государственных доходов, осуществивший задержание товаров, ведет учет задержанных товаров с указанием принимаемых в отношении них мер по реализации, использованию и уничтожению. Учет, в частности, осуществляется по следующим сведениям:

данные о владельце (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

На основании протокола Комиссии о направлении на реализацию задержанных товаров орган государственных доходов в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола заседания Комиссии вносит сведения о задержанных товарах и их владельце (индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер, юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты) на цифровом ресурсе "Сервис по реализации имущества налогоплательщика (должника)" mindet.e-Qazyna.kz (База данных) с приложением электронных копий:

письменного обращения органа государственных доходов о направлении задержанных товаров на реализацию;

сведений о задержанных товарах;

протокола задержания товаров и документов на них по форме;

технических документов, фото и видеоматериалов, находящихся в распоряжении органа государственных доходов, имеющих отношение к задержанным товарам.

Также говорится, что транспортные средства, не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", подлежат реализации с использованием в качестве запасных частей.

Для оценки соответствия единичного транспортного средства требованиям Технического регламента владелец задержанного товара обращается в аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Уведомление владельцу задержанных товаров о необходимости подписания договора купли-продажи направляется органом государственных доходов в течение одного календарного дня со дня формирования в Базе данных протокола об итогах электронного аукциона, в том числе посредством цифровых технологий.

Уведомление осуществляется в произвольной форме заказным письмом с уведомлением, а также посредством электронного письма (сообщения) с использованием сети телекоммуникаций, интернета при наличии у органа государственных доходов такой информации.

При отказе владельца задержанных товаров от подписания договора купли-продажи, либо неявки владельца в течение семи календарных дней со дня направления уведомления, договор купли-продажи задержанных товаров от имени продавца подписывается должностным лицом органа государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 16 октября 2026 года.