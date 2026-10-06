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Право

Использование задержанных на таможне товаров: внесены изменения

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 14:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра финансов внесены изменения в Правил реализации, использования и уничтожения задержанных товаров, возмещения расходов по их перевозке (погрузке, выгрузке), хранению, иных расходов, связанных с подготовкой к реализации задержанных товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что орган государственных доходов, осуществивший задержание товаров, ведет учет задержанных товаров с указанием принимаемых в отношении них мер по реализации, использованию и уничтожению. Учет, в частности, осуществляется по следующим сведениям:

  • данные о владельце (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

На основании протокола Комиссии о направлении на реализацию задержанных товаров орган государственных доходов в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола заседания Комиссии вносит сведения о задержанных товарах и их владельце (индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер, юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты) на цифровом ресурсе "Сервис по реализации имущества налогоплательщика (должника)" mindet.e-Qazyna.kz (База данных) с приложением электронных копий:

  • письменного обращения органа государственных доходов о направлении задержанных товаров на реализацию;
  • сведений о задержанных товарах;
  • протокола задержания товаров и документов на них по форме;
  • технических документов, фото и видеоматериалов, находящихся в распоряжении органа государственных доходов, имеющих отношение к задержанным товарам.

Также говорится, что транспортные средства, не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", подлежат реализации с использованием в качестве запасных частей.

Для оценки соответствия единичного транспортного средства требованиям Технического регламента владелец задержанного товара обращается в аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Уведомление владельцу задержанных товаров о необходимости подписания договора купли-продажи направляется органом государственных доходов в течение одного календарного дня со дня формирования в Базе данных протокола об итогах электронного аукциона, в том числе посредством цифровых технологий.

Уведомление осуществляется в произвольной форме заказным письмом с уведомлением, а также посредством электронного письма (сообщения) с использованием сети телекоммуникаций, интернета при наличии у органа государственных доходов такой информации.

При отказе владельца задержанных товаров от подписания договора купли-продажи, либо неявки владельца в течение семи календарных дней со дня направления уведомления, договор купли-продажи задержанных товаров от имени продавца подписывается должностным лицом органа государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 16 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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