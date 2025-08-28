Продажа, использование и уничтожение задержанных товаров: обновлены правила

Приказом министра финансов от 20 августа 2025 года внесены изменения в Правила реализации, использования и уничтожения задержанных товаров, возмещения расходов по их перевозке, хранению, иных расходов, а также возврата сумм, полученных от их реализации, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции и определяют:

определяют порядок:

реализации, использования и уничтожения задержанных товаров;

возмещения расходов по их перевозке (транспортировке), перегрузке (погрузке, выгрузке), хранению, иных расходов связанных с подготовкой к реализации и реализацией задержанных товаров;

возврата сумм, полученных от реализации задержанных товаров.

Так, говорится, что задержанные товары, в отношении которых проводится реализация и иное использование либо уничтожение, не подлежат таможенному декларированию и помещению под таможенную процедуру.

Орган государственных доходов, осуществивший задержание товаров, ведет учет задержанных товаров с указанием принимаемых в отношении них мер по реализации, использованию и уничтожению.

Учет осуществляется по следующим сведениям:

наименование органа государственных доходов;

наименование места хранения;

дата и номер протокола о задержании товаров и документов на них;

причина задержания в соответствии с пунктом 1 статьи 453 Кодекса;

данные о владельце (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, адрес, номер телефона, адрес электронной почты);

данные о задержанных товарах (наименование, вес, количество, дополнительные характеристики);

информация о реализации, использовании либо уничтожении товаров;

дата снятия с учета в связи с реализацией, использованием либо уничтожением.

Принятие решения о реализации, использовании или уничтожении невостребованных задержанных товаров, а также возмещении расходов, осуществляется комиссией в соответствии со статьей 456 Кодекса.

В состав Комиссии включаются должностные лица органа государственных доходов, в компетенцию которых входят вопросы классификации, определения таможенной стоимости товаров, расчета сумм таможенных пошлин и налогов, контроля деятельности складов временного хранения, юридической, финансовой службы и других структурных подразделений при необходимости.

Принятое Комиссией решение оформляется протоколом заседания.

Задержанные товары и документы на них хранятся в течение сроков, установленных статьей 454 Кодекса.

Предусматривается, что орган государственных доходов, осуществивший задержание товаров, за 15 календарных дней до дня истечения сроков хранения задержанных товаров, уведомляет владельца задержанных товаров об истечении сроков хранения, а в отношении товаров, подвергающихся быстрой порче, срок хранения которых не может превышать 24 часа с момента задержания, - в день задержания товаров.

Уведомление осуществляется в произвольной форме заказным письмом с уведомлением, а также посредством электронного письма (сообщения) с использованием сети телекоммуникаций, интернета при наличии у органа государственных доходов такой информации.

При невостребованности задержанных товаров владельцем в течение срока хранения заседание Комиссии проводится в течение одного рабочего дня со дня истечения указанного срока хранения.

По скоропортящимся товарам заседание Комиссии проводится в день их задержания.

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2025 года.