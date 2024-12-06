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Профстандарт по кибербезопасности примут в Казахстане

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 10:17 Фото: pexels
Министерство цифрового развития подготовило проект приказа "Об утверждении профессионального стандарта "Деятельность в области кибербезопасности", сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, разработанный профстандарт наряду с национальными и отраслевыми рамками квалификации является составной частью новой, формируемой в Казахстане Национальной системы квалификаций, призванной устранить существующий дисбаланс между спросом и предложениями на рынке труда в сфере информационной безопасности.

Данный профессиональный стандарт будут использовать специалисты в области информационной безопасности. Он предназначен для обеспечения безопасности информации в компьютерных системах и сетях в условиях существования угроз их информационной безопасности.

Проект профстандарта "Деятельность в области кибербезопасности" разработан в соответствии с законом "О профессиональных квалификациях", "Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих" утвержденным приказом министра труда от 30 декабря 2020 года, "Классификатором занятий" НК РК 01-2017, методическими рекомендациями по разработке и актуализации профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт содержит описание карточки профессий в области информационной безопасности:

  • администратор по информационной безопасности;
  • аудитор по информационной безопасности;
  • инженер по защите информации;
  • специалист по безопасности сервисов;
  • специалист по вопросам безопасности (ИКТ);
  • специалист по защите информации;
  • специалист по информационной безопасности;
  • специалист-криминалист по цифровым технологиям;
  • шифровальщик данных.

Описаны основные функции проектирования, монтажа, эксплуатации, технической поддержки и наладки систем обеспечения информационной безопасности.

Профессиональный стандарт "Деятельность в области кибербезопасности" содержит в себе 18 карточек профессий для 6 и 7 уровня образований, согласно Национальному классификатору занятий (НКЗ).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане разработали также профстандарт по безопасности и охране труда.

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Открытые НПА МЦРИАП Законодательство Казахстан 2024 год Кибербезопасность
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